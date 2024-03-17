TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazi ve şehit ailyeleri için iftar programı düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Hulusi Akar, iftarda şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin bulunduğu masaları tek tek dolaştı.
"Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu"
Akar yaptığı konuşmada, "Şunu bilmemiz lazım ki, gerçekten bizim inancımıza göre en yüksek rütbe, en yüksek şeref şehitlikte. Allah hepimize nasip etsin. Bizim yıllarca bu vatanda, bu topraklarda rahat, huzur içinde yaşamamızda en büyük pay şehitlerimize ait. Onlardan Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Şehitler bizim başımızın tacı. Şehitler bizim bütün buradaki başarılarımızın birinci kahramanı. Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu. Bu beka konusunda, güvenlik konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerçekten ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla yapmamız gerekenleri yaptık,
yapacağız. Tarihini bilmeyen, milletini tanımayan bazı gafiller hala 'Suriye'de ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, Azerbaycan'da ne işimiz var' diyebiliyor. Onlar bizim kardeşimiz, Azerbaycan bizim kardeşimiz. Biz iki devlet tek milletiz. Libya ile bizim 500 yıllık kardeşliğimiz var. Kıbrıs bizim canımız, milli meselemiz. Ege, Akdeniz bizim hak ve menfaatlerimizin olduğu yer. Biz Libya'dan bir şey istemiyoruz. Biz iyi komşuluk diyoruz, uluslararası hukuk diyoruz" diye konuştu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, "Ne yapsak azdır bu milletimize. Bu milletimiz hiçbir ortamda ne Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktı, ne bizi yalnız bıraktı. Her ortamda dualarını eksik etmedi. Allah başımızdan ne gazilerimizi ne şehit yakınlarını eksik etmesin" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen Maltepe Cumhuriyet Meydanı ve Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen açık hava toplantısında, havai fişek bulunduran bir kişi dahil olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında 18 yaşından küçük olanlar da bulunuyor.
İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Miting öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gözaltı işlemi uygulanmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret çerçevesinde Azerbaycan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde katıldığı iftar programında, pandemi, deprem ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden hızla sıyrılacaklarını ve halkın alım gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi. Tunç, Türkiye'nin gelişimini ve kalkınmasını istemeyenlerin engellerine rağmen başarıyla aştıklarını belirtti ve yeni dönemde Türkiye'nin tüm olumsuz etkilerinden kurtularak halkın alım gücünün artacağını vurguladı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Giresun Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un geleceğinden çalınan 5 yılı telafi edeceklerini ve İstanbul'u hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını söyledi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen mitingde, terör örgütünün propagandasını yapan ve üzerinde havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. TİP Parti Meclisi'nden yapılan açıklamada, Gökhan Zan'ın partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddiaların tarafına ulaştığı belirtildi.