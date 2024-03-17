TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Akar, programda yaptığı konuşmada şehitlerin önemine vurgu yaparak, milletin bekası ve halkın refahının boynumuzun borcu olduğunu belirtti.

17.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:25
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazi ve şehit ailyeleri için iftar programı düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Hulusi Akar, iftarda şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin bulunduğu masaları tek tek dolaştı.

"Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu"

Akar yaptığı konuşmada, "Şunu bilmemiz lazım ki, gerçekten bizim inancımıza göre en yüksek rütbe, en yüksek şeref şehitlikte. Allah hepimize nasip etsin. Bizim yıllarca bu vatanda, bu topraklarda rahat, huzur içinde yaşamamızda en büyük pay şehitlerimize ait. Onlardan Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Şehitler bizim başımızın tacı. Şehitler bizim bütün buradaki başarılarımızın birinci kahramanı. Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu. Bu beka konusunda, güvenlik konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerçekten ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla yapmamız gerekenleri yaptık,

yapacağız. Tarihini bilmeyen, milletini tanımayan bazı gafiller hala 'Suriye'de ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, Azerbaycan'da ne işimiz var' diyebiliyor. Onlar bizim kardeşimiz, Azerbaycan bizim kardeşimiz. Biz iki devlet tek milletiz. Libya ile bizim 500 yıllık kardeşliğimiz var. Kıbrıs bizim canımız, milli meselemiz. Ege, Akdeniz bizim hak ve menfaatlerimizin olduğu yer. Biz Libya'dan bir şey istemiyoruz. Biz iyi komşuluk diyoruz, uluslararası hukuk diyoruz" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, "Ne yapsak azdır bu milletimize. Bu milletimiz hiçbir ortamda ne Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktı, ne bizi yalnız bıraktı. Her ortamda dualarını eksik etmedi. Allah başımızdan ne gazilerimizi ne şehit yakınlarını eksik etmesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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