TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar, Türkiye\'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini söyledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar, Harran Üniversitesinde düzenlenen "Millet olma bilinci ve Türkiye'nin güvenlik politikaları" konferansında, Türkiye'nin haklı ve kararlı terörle mücadelesinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Akar, "Şu anda bütün silahlarımızı tabanca, tüfek, otomatik tüfek, makineli tüfek, SİHA'lar İHA'lar, Kızılelmalar, ne kadar silah varsa bunların hepsini şu anda çok şükür yapıyoruz, kullanıyoruz" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesinde düzenlenen "Millet olma bilinci ve Türkiye'nin güvenlik politikaları" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye'nin 85 milyon olarak tek yürek olduğunu belirterek, ülke toprakları üzerinde herkesin kardeşçe ve birinci sınıf vatandaş olarak ilelebet yaşayacağını ifade etti. Irak ve Suriye'de yapılan müdahalenin Türkiye'yi büyük belalardan kurtardığını aktaran Akar, Türkiye'nin mazlum ve mağdur milletlerin hakkını da uluslararası arenada temsil edebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.
Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi mesafeler aldığını vurgulayan Akar, "Şu anda bütün silahlarımızı tabanca, tüfek, otomatik tüfek, makineli tüfek, SİHA'lar İHA'lar, Kızılelmalar, ne kadar silah varsa bunların hepsini şu anda çok şükür yapıyoruz, kullanıyoruz, ihraç ediyoruz hatta ihracatta sıra, kuyruk var. Allah'a çok şükür, bugünlere geldik. Savaş gemilerini tasarlıyoruz, imar ediyoruz, inşa ediyoruz ve ihraç ediyoruz. Silah helikopterlerini yapıyoruz. Arkadaşlar şapkadan tavşan çıkarmıyoruz, iş yapıyoruz. Bu sanayi meselesi, güçlükler meselesi, bize tank için söz verenler motor için söz verenler motoru vermediler. Uçak konuştuk, parasını verdik. F35 vesaire daha yeni onaylandı, dolayısıyla hal böyleydi. Biz dedik ki kötü komşu, insanı ev sahibi yapar. Yürüyün arkadaşlar, ne oldu? Özel sektör, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, şirketlerimiz omuz omuza verdiler. Mühendisi, işçisi bugünlere geldik. Sadece bizim için değil Türkiye'nin güvenliği, bekası için değil, gerçekten mağdur, mahzun, mazlum, dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Onların da haklı davalarında ölümüne onlara da destek olmaya devam etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Hulisi Akar'a, Harran Üniversitesi tarafından barışa ve sınır güvenliğine katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da konferansta birer selamlama konuşması yaptı.
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