TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'de futbolda yabancı futbolcu sayısı azaltılmalı" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'de futbolda yabancı futbolcu sayısı azaltılmalı"

18.10.2022 15:57

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'de futbolda yabancı futbolcu sayısı azaltılmalı" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Futbol Federasyonuna çağrımız, 8 yabancı kuralının değiştirilerek bunun yerine sahada 8 Türk futbolcu ve 3 yabancı oyuncu şeklinde düzenlenmesi" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: " Türkiye'de futbolda yabancı futbolcu sayısı azaltılmalı"

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Futbol Federasyonuna çağrımız, 8 yabancı kuralının değiştirilerek bunun yerine sahada 8 Türk futbolcu ve 3 yabancı oyuncu şeklinde düzenlenmesi" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İstanbul Bakırköy'de açıklamalarda bulundu. Uygulamada olan yabancı oyuncu kuralından dolayı Türk futbolcuların zarar gördüğünü ve altyapıdan gelen oyuncuların kadrolarda kendilerine yer bulamadığını belirten Sarıgül, "Futbol sahalarımıza bakıyorum. 8 tane yabancı, 3 tane Türk futbolcu olması, tüm vatandaşlarımızı olduğu gibi bizi de rahatsız ediyor. Milli marşımız okunduğunda dahi o yabancılar 'Biz neredeyiz?' diye düşünüyorlar. O nedenle mutlaka sahada 8 tane yabancı yerine, 8 tane Türk, 3 tane yabancı olmalı. Altyapımıza önem vermeliyiz. Yabancılara yatırdığımız milyon dolarların boşa gittiğini görüyorum. Büyük takımlarımıza bakıyorum. Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyor. O nedenle Futbol Federasyonumuza, bütün ulusumuza çağrım 8 tane Türk, 3 tane yabancı oyuncu olmalı, o yabancılar da kaliteli yabancılar olmalı" diye konuştu.

"O Alman hocadan daha iyi Türk hocalarımız var"

Türk futbol takımlarının yabancı oyunculara büyük paralar verdiğini ancak bu oyuncuların eski yabancı oyuncular gibi kaliteli olmadığını belirten Sarıgül, " Beşiktaş'ta Quaresma vardı, Fenerbahçe'de Alex vardı, Galatasaray'da Simoviç, Hagi ve Taffarel vardı; bu oyuncuları izlerdik ve keyif alırdık. Şu anda kaliteli yabancımız dahi yok. Bakıyorsunuz, büyük takımlar milyon dolarlar veriyorlar. Yabancı oyuncuları uçaklarla indiriyorlar ama o oyunculara bakıyorum heyecanları yok, forma ruhları yok, topa vurmasını dahi bilmiyorlar. O nedenle mutlaka sahada Türk oyuncu sayısı fazla olmalı. Bu yabancılara ayırdığımız parayı altyapıya ayırmalıyız. Artık Türkiye futbolcu ihraç eden bir ülke durumuna gelmeli. 'Yabancılara güle güle, hoş geldin Türk oyuncular' demeliyiz. Bugün bakıyoruz, 4 bin 500'ün üzerinde antrenör var ama bakıyoruz Türkiye milli takımının başına gelen bir Alman hoca. İnanın ki o Alman hocadan daha iyi Türk hocalarımız var. Yabancı hayranlığını bırakalım, ekonomik milliyetçilik yapalım ve kendi çocuklarımıza güvenelim. Kendi çocuklarımız bizim kanımızı taşımakta, biz kendi evlatlarımıza güvenelim. Portekiz'in nüfusu 16 milyon, Ronaldo gibi bir adam çıkmış, bütün Türkiye'deki futbolcuları saysak o rakamı etmiyor. Yıllar önce büyük takımlarımızda altyapıdan gelen oyuncularımız vardı, onlarla coşuyorduk. Bugün büyük takımlarımızın taraftarlarına soruyorum, 20 sene önceki takımlarının kadrosunu sayabiliyorlar ama şimdi takımlarına yabancılar, kendi oyuncularının isimlerini dahi bilmiyorlar. İsimlerini bildiğimiz altyapıya önem verelim, sahada Türk çocukları oynasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Futbol, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye'de futbolda yabancı futbolcu sayısı azaltılmalı' - Son Dakika

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