TDP lideri Sarıgül: "Türkiye'nin garantör bir ülke olması gerçekten gurur vericidir" - Son Dakika
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TDP lideri Sarıgül: "Türkiye'nin garantör bir ülke olması gerçekten gurur vericidir"

04.04.2022 13:44
TDP lideri Sarıgül: "Türkiye'nin garantör bir ülke olması gerçekten gurur vericidir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin garantör bir ülke olarak seçilme konusundaki yapılan çalışmalar, ülkemiz adına, Türkiye'miz adına gerçekten gurur vericidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin garantör bir ülke olarak seçilme konusundaki yapılan çalışmalar, ülkemiz adına, Türkiye'miz adına gerçekten gurur vericidir" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkez binasında MYK Toplantısı öncesi Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalar yaptı. Ramazan ayının bütün insanlığa huzur getirmesini dileyen Sarıgül, "Bu ay önemli bir ay. Mübarek ramazan ayının özellikle bütün İslam alemine, insanlığa hayırlar getirmesini, huzur getirmesini, barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"6'lı ittifaka bakıyoruz yuvarlak masa etrafında adeta toplama çıkarma yapıyorlar"

Seçim Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi sonrası muhalefet partilerini eleştiren Sarıgül, "6'lı ittifaka bakıyoruz yuvarlak masa etrafında adeta toplama çıkarma yapıyorlar, bu da bizi alabildiğine üzüyor. Oysa muhalefet partilerinin yapması gereken; ilkeleri konuşmak, prensipleri konuşmak özellikle anayasanın değişmez ilk 4 maddesini konuşmak, dar bölge tercihli oy konuşmak, Türkiye milletvekilliğini konuşmak, ileri demokratik ve medeni ülkelerde seçim barajı kaçsa onu konuşmak" değerlendirmesini yaptı.

"TDP ordumuza da sahip çıkan bir partidir"

"TDP noksansız demokrasi, güçlü ekonomi ve kudretli ordu demektir" diyen Sarıgül şöyle devam etti:

"TDP ordumuza da sahip çıkan bir partidir. Çünkü ordumuz, yurt savunmasında son derece önemlidir. Ordusu zayıf olan, inancı olmayan ülkelerin ne hale geldiğini görüyoruz. Onun için TDP, noksansız demokrasi, güçlü ekonomi ve kudretli ordu diyen bir siyasi partidir".

"Bütün yurttaşlarımızın el ele, kol kola ve omuz omuza olmasını istiyoruz"

Kardeşlik hukukunu ve toplumsal barışı koruyan bir parti oldukları belirten Sarıgül, "Kardeşlik hukuku bizim için son derece önemlidir. Kardeşlik hukukunda aynen olayımız şudur: Kürt yurttaşlarımız da bizim, Alevi yurttaşlarımız da bizim, Laz ve Çerkez yurttaşlarımız da bizim. TDP olarak bütün yurttaşlarımızın el ele, kol kola ve omuz omuza olmasını istiyoruz. TDP, ülkemizde barışı, huzuru ve kardeşliği sağlayacak olan tek partidir. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki özellikle Rusya Ukrayna savaşını gördükten sonra, Türkiye'mizde ve dünyanın her tarafında silahların gidip barışın gelmesini istiyoruz. Ülkemizde barışı, huzuru bozan kim olursa olsun onlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ama ülkemizde barışı bozan yurttaşlar değil, ülkemizde barışı bozan silah tüccarları, silah fabrikalarının sahipleri. Çünkü silahtan geçimini sağlayanlar barışın olmasını istemezler. Dünyada en büyük silah sektörü Amerika Birleşik Devletleri'nde. O nedenle Amerika, dünyanın hiçbir yerinde huzurun olmasınız istemez hep savaşın olmasını ister. Bir kez daha haykırıyorum, bir kez daha söylüyorum Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika'dır" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'miz adına gerçekten gurur vericidir"

Dış politikada izlenen çalışmaları takdir ettiğini ifade eden Sarıgül, "Dış politikada özellikle Ukrayna Rusya Dışişleri Bakanlarının ülkemizde bulunması, Türkiye'nin garantör bir ülke olarak seçilme konusundaki yapılan çalışmalar, ülkemiz adına, Türkiye'miz adına gerçekten gurur vericidir. Çünkü TDP olarak 'Önce bayrağımız sonra partimiz' diyen bir partiyiz" diye konuştu. - ANKARA

TDP lideri Sarıgül: Türkiye'nin garantör bir ülke olması gerçekten gurur vericidir

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Değişim Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP lideri Sarıgül: 'Türkiye'nin garantör bir ülke olması gerçekten gurur vericidir' - Son Dakika


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