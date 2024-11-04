TDT devlet başkanları, 6 Kasım'da Kırgızistan'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Politika

TDT devlet başkanları, 6 Kasım'da Kırgızistan'da bir araya gelecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerin liderleri, 6 Kasım'da Kırgızistan'da bir araya gelecek.

04.11.2024 21:30
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerin liderleri, 6 Kasım'da Kırgızistan'da bir araya gelecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde 6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek. "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" sloganıyla düzenlenecek olan zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak. Zirvede, ayrıca TDT gözlemcisi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer alacak.

Zirvede liderlerin kilit konularda kararlar alması, anlaşmalar imzalaması, ekonomi, ticaret, dijital dönüşüm, ulaştırma ve güvenlik alanlarındaki TDT projeleriyle ilgili resmi belgeleri onaylaması bekleniyor. Liderler, Türk dünyasının birliğini ve ilerlemesini daha da güçlendirmek için müşterek zorluklarla mücadele etme ve fırsatları değerlendirme konularında görüş alışverişinde bulunacak. Zirvede TDT dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçmesi, Devlet Başkanları Bişkek Bildirisi ve bazı önemli kararların imzalanması da planlanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 6 Kasım, Son Dakika

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