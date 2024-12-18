Tekirdağ'daki Okulların Güçlendirilmesi Önemli

Politika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, ildeki okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Aralık'ta başlayan 2025 yılı bütçe görüşmelerinin, TBMM Genel Kurulunda devam ettiğini anımsattı.

Görüşmelerde, muhalefet partilerinin bazı milletvekillerince çeşitli alanlarda pek çok eleştirinin dile getirildiğini ifade eden Özcan, "Bir milletvekili, maden sahalarının açılması için 1 milyon ağaç kesildiğini iddia etti. Bu eleştirileri hayretle izliyoruz. Çünkü AK Parti döneminde başlatılan ve helan devam eden etkinlikle, her yıl 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Avrupa'da en fazla ağaç diken ülkeyiz." dedi.

Enerji alanında AK Parti iktidarları tarafından büyük atılım yapıldığını belirten Özcan, dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerji santrali kurulduğunu, Gabar'da günlük 45 bin varil petrol üretimi yapıldığını, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın kullanılmaya başlandığını anlattı.

Türkiye'nin sebze üretiminde dünya 4'üncüsü, meyve üretiminde de 6'ncı sırada olduğunu aktaran Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek yıl 3 binden fazla yatırımının yanı sıra çiftçiye verecekleri desteklerle üreticiyi daha fazla destekleyeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir binada 4 okulun faaliyet gösterdiğine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Sayın Günaydın, öğrencilerin bir bina içerisinde tıkış tıkış eğitim aldığını söyledi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bahsettiği bölgede bir binamız ve 2 okulumuz var. Tekirdağ'daki okulların tamamı depreme dayanıklı değiller. Depreme dayanıksız olan binalar yıkıldı ve yenileri için ihale süreci başlatıldı. Tüm bunların hepsi iki yıldır hummalı bir çalışmayla gerçekleştiriliyor. İlk iki sene öğrencilerimiz biraz zahmet çekti, bunun farkındayız. Ama Cumhuriyet tarihinden beri Tekirdağ'da okullara kimse bakmamış. Biz hem yeni okul yapıyoruz hem de eski okulları yeniliyoruz. Tekirdağ'da, aynı deprem bölgesindeki şantiye alanları gibi okullar yapılıyor."