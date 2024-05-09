Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da önemli temaslarda bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara\'da önemli temaslarda bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran ve Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Kul, doğal gaz sorununun çözümü ve spor yatırımları konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

09.05.2024 10:56  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme ile ilgili birçok önemli projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Kul, "Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizdir" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran ve Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaretinde kent gündemine ilişkin konularda değerlendirme bulunurken şehirde yaptığı ve yeni dönemde planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.

Doğal gaz sorunu için adımlar atıldı

Başkan Kul Ankara ziyaretinde, Terme'nin bazı mahallelerinde doğal gaz meselesinin çözümüne dair, Kerim Taşkıran ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Kul, "İlçemizin bazı bölgelerinde doğal gaz ulaşım sorunları var, hem bu sorunların çözümü hem de merkeze yakın mahallelerimize hızlı bir şekilde doğalgaz şebekesi kazandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Terme, spor ve sporcu şehri olacak

Ankara'da ayrıca Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret eden Başkan Kul, önceki Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye sportif anlamda birçok yatırımı kazandırdıklarını ifade ederek, "Terme'nin bir spor ve sporcu kenti olabilmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ankara temaslarıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Kul, "Tüm bu ziyaretlerimizde şehrimize daha güzel hizmetler kazandırmak ve merkezi bütçeden daha çok pay almayı amaçlıyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar şehrimizin her noktasına yatırımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizdir. İlçemizin geleceği ve süregelen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara temaslarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Kul'a Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PUİS) Genel Başkanı İmran Okumuş'ta eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, Ata Öztürk, Mehmet Ata, Mehmet Muş, Şenol Kul, AK Parti, Ankara, Samsun, Botaş, Terme, Spor, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement