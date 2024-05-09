Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara\'da önemli temaslarda bulundu

Politika

Terme ile ilgili birçok önemli projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Kul, "Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizdir" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran ve Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaretinde kent gündemine ilişkin konularda değerlendirme bulunurken şehirde yaptığı ve yeni dönemde planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.

Doğal gaz sorunu için adımlar atıldı

Başkan Kul Ankara ziyaretinde, Terme'nin bazı mahallelerinde doğal gaz meselesinin çözümüne dair, Kerim Taşkıran ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Kul, "İlçemizin bazı bölgelerinde doğal gaz ulaşım sorunları var, hem bu sorunların çözümü hem de merkeze yakın mahallelerimize hızlı bir şekilde doğalgaz şebekesi kazandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Terme, spor ve sporcu şehri olacak

Ankara'da ayrıca Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret eden Başkan Kul, önceki Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye sportif anlamda birçok yatırımı kazandırdıklarını ifade ederek, "Terme'nin bir spor ve sporcu kenti olabilmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ankara temaslarıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Kul, "Tüm bu ziyaretlerimizde şehrimize daha güzel hizmetler kazandırmak ve merkezi bütçeden daha çok pay almayı amaçlıyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar şehrimizin her noktasına yatırımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizdir. İlçemizin geleceği ve süregelen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara temaslarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Kul'a Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PUİS) Genel Başkanı İmran Okumuş'ta eşlik etti. - SAMSUN