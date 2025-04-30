PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var - Son Dakika
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Politika

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

30.04.2025 14:10
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PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısıyla ivme kazanan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞRI YENİ BİR MİLATTIR"

Terör örgütü PKK'nın kendini ne zaman feshedeceği merak edilirken, konuyla ilgili terör örgütü KCK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'dan açıklama geldi. Katıldığı programda teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili konuşan terörist Karasu, "Çağrı yeni bir milattır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Orta Doğu'nun demokratikleşme süreci içine girmesi, Türkiye'nin sorunlarının demokratikleşme temelinde, demokratik dönüşüm temelinde çözülmesi açısından bir dönüm noktasıdır." dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından gerekeni yapacaklarını söyleyen terörist Karasu, "Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız" diye konuştu.

"PKK FESHİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına nasıl bir cevap vereceği tartışmalarıyla ilgili konuşan terörist Karasu şunları söyledi:

"PKK çağrıya uyacaktır. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın."

    NE OLMUŞTU?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

    Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

    Ayrıca terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini de açıklamıştı.

    Abdullah Öcalan, Mustafa Karasu, Güvenlik, Politika, Karasu, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

    Son Dakika Politika PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (18)

    • sus ceo:
      Teröristlerle müzakere olmaz, mücadele olur. Büyük devletler ve büyük insanlar teröristlerle hiçbir pazarlık yapmaz , pazarlık yapanlar da tarihin tozlu raflarında yerini alır. Millet bu rezilliğe son verecek. 136 73 Yanıtla
    • Oa343862!:
      Traş bunlar traş ,milleti oyalamak 117 49 Yanıtla
    • sus ceo:
      Bu katil sürülerini muhatap almak bu ülkeye en büyük ihanettir. Şehit yakınları ve Yüce Türk milleti bunun hesabını İlk seçimde soracak. 102 57 Yanıtla
    • osman k:
      Eskiler "O. yemini çalı dibini görene kadardır" der. 89 25 Yanıtla
    • Deniz Kisa:
      Her savasin birde barisi vardir yeter artik Turk Kurd cocuklari ølmesin analar aglamasin 95 18 Yanıtla
      Erol:
      Savaş ülkeler arası olur.devlet kendini bölmek isteyen teröristi öldürür ve bunun adı savaş degil it itlafıdır 2 0
      sus ceo:
      Ülkenin askerini şehit eden katillerle barış olmaz. 2 0
      Şevki Sünger:
      savaşş ????? ne savaşı siz hangi devletsiniz de biz sizinle savaşıyoruz. Devlet kurdunuzda bizim haberimiz mi yok ? 1 0
    • brskili:
      umarım güzel ülkemin güzel insanları için en hayırlısı olur 99 8 Yanıtla
    • Kuzeyden Düşen Çığ:
      ölümün artık olmadiği, annelerin ağlamadığı bir ülke olsun inşallah 82 9 Yanıtla
    • sus ceo:
      Teröristlerle müzakere edilecekse onbinlerce asker, polis, korucu, öğretmen, vatandaş niye şehit oldu. Bu kirli müzakerenin sebebini bu halk biliyor. Bu işin vebali ağır olur. Bu AKP -MHP ittifakında şehit yakınlarının vicdanını, terörle mücadele eden askerlerin yaşayacağı üzüntüyü anlayabilecek bir kişi yok mu. Herşey seçim değil veya herşey bir kişinin tekrar Cumhurbaşkanı olması değil, bu ülkenin kuruluş felsefesi ve kodlarıyla oynamayın lütfen. Yazık edersiniz bu ülkeye. 46 33 Yanıtla
    • Murat Biçer:
      bugün PKK yı fes ederler. gecesinde kpkk yi kurarlar. terör bitti derler Bizim milltte bunu yer. daha geçen hafta DSG ye 150 milyon dolar yardım yapıldı. siz neyi kime anlatıyorsunuz. 40 21 Yanıtla
    • 88374&&&:
      Terör sadece PKK'yı mı kapsıyor ? Terörsüz Türkiye denildiğine göre diğer terör örgütlerinin eylemlerine son vermesi için de örgüt liderlerinin açıklamalarına mı ihtiyaç duyacağız ? Dizginleri örgüt elebaşına teslim edeceksiniz, sonra da kardeşlik çığırtkanlığı yapacaksınız. İnsanların psikolojisi bozuk, herkes birbirine patlıyor, sinsice artış gösteren aile içi şiddet olayları ve sokaktaki nobranlığın terör eylemlerinden farkı ne ? Bunların önüne geçmek de devletin sorumluluğunda değil mi ? Milleti boş söylemlerle oyalamayın. 24 14 Yanıtla
    • Kenan Çetin:
      Yorum Atanlar Şehitlerin kanı Ne Olacak Diyip Hala Şehitlerin Üzerinden Siyaset Yapanlar Bu Durum Yeni Şehitler Olmasın Diyedir Daha Fazla Can Yanmasın Diyedir Siz Rahatsınız Şehitiniz Yok Devlete Hayrınız Yok Silah Bırakacam diyen Bir Örgüte Bırakma Diyorsunuz Ya Safsınız Yada Hain.. 19 14 Yanıtla
    • Tuna Han:
      iktidara karşıt yorumları bu uygulama kaldırıyor arkadaşlar 16 9 Yanıtla
    • Murat Sarıal:
      SURİYENİN KUZEY DOGUSUNDAKİ YPG KÜRDİSTAN OLUŞUMUNA DİKKAT ÇEKİN. ORASI UNUTTURULUYOR. ASIL SORUN ORDA. PKK DEVLETLEŞİYOR. BASININ VE YETKİLİLERİN GÜNDEMİ DEGİŞTİRMESİNE ŞÜPHELİ YAKLAŞIN 8 5 Yanıtla
    • Selahaddin Eyyubi:
      Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlar bölücü örgütün silah bırakmasını istemeyenlerdir. Bu nasıl bir şuursuzluktur. Sayın Devlet Bahçeli'den daha mı milliyetçisiniz? 6 2 Yanıtla
    • alos :
      GİLETTE MACH 3 1 0 Yanıtla
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