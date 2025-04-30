PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısıyla ivme kazanan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞRI YENİ BİR MİLATTIR"

Terör örgütü PKK'nın kendini ne zaman feshedeceği merak edilirken, konuyla ilgili terör örgütü KCK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'dan açıklama geldi. Katıldığı programda teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili konuşan terörist Karasu, "Çağrı yeni bir milattır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Orta Doğu'nun demokratikleşme süreci içine girmesi, Türkiye'nin sorunlarının demokratikleşme temelinde, demokratik dönüşüm temelinde çözülmesi açısından bir dönüm noktasıdır." dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından gerekeni yapacaklarını söyleyen terörist Karasu, "Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız" diye konuştu.

"PKK FESHİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına nasıl bir cevap vereceği tartışmalarıyla ilgili konuşan terörist Karasu şunları söyledi:

"PKK çağrıya uyacaktır. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın."