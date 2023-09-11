Terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:10

Güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim Akyürek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

SALDIRI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim Akyürek'e operasyon düzenledi.

O DA ARTIK SARI TORBADA

Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Akyürek'in, örgütün kırsal yapılanmasına 2015'te katıldığı, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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