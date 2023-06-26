Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleriyle tepki çeken Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleriyle tepki çeken Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

26.06.2023 12:55

Katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" diyen Tele 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dün akşam bir canlı yayına katılan Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist ele başı Abdullah Öcalan ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. RTÜK de kanalla ilgili inceleme başlattı.

"UYGULANAN TECRİTİN HUKUKTA BİR YERİ YOK"

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kanal hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan söylemleri için RTÜK inceleme başlattı Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan söylemleri için RTÜK inceleme başlattı

Merdan Yanardağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleriyle tepki çeken Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleriyle tepki çeken Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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