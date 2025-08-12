Terörsüz Türkiye İçin Birlik Vurgusu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, " Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar. Ancak asıl büyük bedel yitirdiğimiz canlarımızdır. Her biri, vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için gözünü kırpmadan canını feda etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Karaman, partisinin il başkanlığında, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ile düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen İstişare Toplantısının ardından "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine giden yolda, ekonomiden kalkınmaya, güvenlikten topluma, eğitimden sağlığa, kültürden gençliğe kadar tüm alanlarda atılacak adımların görüşüldüğünü anlattı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin milletin ortak hayali olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar. Ancak asıl büyük bedel yitirdiğimiz canlarımızdır. Her biri, vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için gözünü kırpmadan canını feda etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir Türkiye bırakmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Birlik ve beraberliğimiz arttıkça, ülkemiz büyüyecek, güçlenecek ve yeni yüzyılında dünyaya örnek olacak.' Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin her alanda kazandığı başarılar ve gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki yatırımlar, bizlere her gün daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir."

Karaman, öte yandan teşkilatlar ile birlikte çocukların geleceğini hazırlamak için gayret ettiklerini belirterek partisinin 24. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

AK Parti İl Başkanı Kabadayı da teşkilat mensuplarıyla birlikte sürekli istişare halinde olduklarını, alınan kararlar neticesinde güzel projelere imza attıklarını anlattı.