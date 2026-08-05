Terörsüz Türkiye İçin Toplantı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı sona erdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Ala başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı saat 10.15'te başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Toplantının ardından konuşan AK Parti Grup Başkanı Güler, "Şimdi kendi aramızda görüşme ve inceleme yapacağız. Müzakere yaptık" dedi. Güler, bir gazetecinin teklifin bugün TBMM Başkanlığına sunulup sunulmayacağı sorusuna ise "Tabii, tabii" cevabını verdi.