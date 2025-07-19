Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bugün başını doğrultamayan, sahada var olamayan bir noktaya terörü getirdik." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Kütahya İl Başkanlığınca Zafer Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adil bir dünya düzeni için güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Bir siyasi hareketin en önemli kazanımının ve en büyük gücünün 10 yıllar boyunca bir hedefin etrafında kararlılıkla, gayretle, cesaretle mücadele etmesi olduğunu anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"'Ayasofya özgür olsun, Ayasofya'nın zincirleri kırılsın' 1960'lı, 1970'li yılların, sloganıdır. Elhamdülillah, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği nesil, duruş, kararlı siyasi mücadele, öyle bir serüvenle AK Partimize ulaştı ve AK Partimiz ile milletin gönlünde yerini sağlamlaştırdı. Elhamdülillah hep birlikte Ayasofya'nın özgür olduğu, zincirlerini kırdığını yeniden 'Allahu ekber' sedalarıyla buluştuğunu görmek bize nasip oldu. Şimdi buradan ilanen ifade ediyorum. Kuruluşun, kurtuluşun, cesaretin, kararlılığın şehri Kütahya'dan söylüyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaştığımızda Mescidi Aksa da, Kudüs de özgür olacak."

"Terörsüz Türkiye" süreci

Büyükgümüş, Cumhur İttifakı ile terörsüz Türkiye'yi hayata geçirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak istiyoruz ve buradan aldığımız güçle tüm bölgeyi terörden arındırarak Orta Doğu'da barışın, huzurun bir yeni dönemin hakim olduğu, bir yeni dönemin kapılarını aralamak istiyoruz. Burada sizlere çok sayıda soru geliyor. 'Burada neyin pazarlığı yapılıyor? Kimler özgür bırakılacak?' deniyor. 'Ne için şimdi durup dururken bu iş ortaya çıktı?' diye. Öncelikle her yerde büyük bir kararlılıkla, büyük bir iradeyle ifade etmemiz gereken husus bu iş bir al-ver pazarlık konusu değildir. Asla değildir. İlk başladığı andan itibaren ve şu anda da böyle bir husus kesinlikle yoktur."

Ahmet Büyükgümüş, terörü bitme noktasına getirdiklerini ve terörsüz Türkiye sürecinin başladığını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün başını doğrultamayan, sahada var olamayan bir noktaya terörü getirdik. Geldikleri nokta ise, 'Artık, biz bu mücadeleyi silahla veremeyiz' oldu. Örgütlerini feshettiklerini, silahlarını yaktıklarını, gömdüklerini, gömmeye de devam edeceklerini ilan ettiler. Bizim istihbaratımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Meclis'te siyasi ve demokratik irade olarak silahların gömüldüğünü, örgütün tamamen yok olduğunu takip ve teyit edeceğiz."

Programda, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.