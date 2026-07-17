Terörsüz Türkiye hedefi: Barış ve huzur vurgusu - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye hedefi: Barış ve huzur vurgusu

Terörsüz Türkiye hedefi: Barış ve huzur vurgusu
17.07.2026 23:46
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Terörsüz Türkiye süreciyle Van ve Hakkari'de barış, huzur ve kalkınmanın konuşulacağını belirterek, kadınların desteğiyle terörün sona ereceğini ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'mizde, Van'ımızda, Hakkari'mizde ve çevre illerimizde terörden değil, barıştan, huzurdan, gelişmeden ve icraattan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu bizim en büyük dileğimiz." dedi.

Van ve Hakkari'de iki gün boyunca temaslarda bulunan Ercan, gerçekleştirdiği ziyaretleri AA muhabirine değerlendirdi.

Dolu dolu programlar gerçekleştirdiklerini belirten Ercan, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm etkilerini ve yansımalarını en güzel şekliyle her iki ilde de gördüklerini söyledi.

Bunun tüm Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde de aynı şekilde olduğunu düşündüklerini dile getiren Ercan, dün Hakkari'deki Başçelan Yaylası'nda büyük bir kadın şenliği düzenlediklerini hatırlattı.

"Kadınlarımızın halayları, zılgıtları eşliğinde eğlencelerine şahit oluyoruz"

Söz konusu yaylalarda çok kısa bir süre önce maalesef terör örgütlerinin kol gezdiğini ve o dönemlerde terörden bahsedildiğini aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Ama bugün artık kadınlarımızın halayları, zılgıtları eşliğinde eğlencelerine şahit oluyoruz. Rabb'im bu günleri daim eylesin. Bir daha bu topraklarda terörden bahsetmek istemiyoruz. Van'da da Terörsüz Türkiye ile ilgili büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdik. Kıymetli vekillerimiz, il başkanlığımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, teşkilatımız, STK'lerimiz, kadın davetlilerimizin katılımıyla güzel bir program gerçekleştirdik. Burada da gördük ki aslında önemli olan, kadınlar bu işe 'tamam' derse Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye süreci ülkemizde her daim hakim olacak. Türkiye'mizde, Van'ımızda, Hakkari'mizde ve çevre illerimizde terörden değil, barıştan, huzurdan, gelişmeden ve icraattan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu bizim en büyük dileğimiz. Gelecek nesillere, evlatlarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere büyük hassasiyet gösterdiğini anlatan Ercan, teşkilatlara da bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatının verildiğini ifade etti.

Şehitlerin hatırasını incitmeyecek, gazilerin de hassasiyetlerini gözeterek Terörsüz Türkiye sürecini sürdüreceklerini vurgulayan Ercan, "Artık şehit haberi almak istemiyoruz, daha fazla gazimizin olmasını istemiyoruz. Bundan dolayı Terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberlik içinde tüm vatandaşlarımızla, hiçbir dışarıdan gelen oyuna kanmadan, dış mihrakların aldatmacalarına inanmadan bu süreci inşallah hep birlikte yürüteceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Hakkari, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye hedefi: Barış ve huzur vurgusu - Son Dakika

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