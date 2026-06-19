Yılmaz: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörün bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde görünüyor. Bu 2 trilyon dolar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine sevk edilebilseydi bugün bambaşka bir noktada olmuş olacaktık. Dolayısıyla bu kaynaklarımızın biz kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye, ülkemizin ilerlemesine hizmet etmesini istiyoruz. Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak, gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime, başarıya yöneltecektir" dedi.

Elazığ Dernekler Birliği Federasyonu (ELBİRFED) tarafından Ankara'da bir otelde "Çaydaçıra Işığında Birlik Gecesi" programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şehirler insan kültürünün mayalandığı yerler olarak zamanla insanların dünyayı algılayışına, hayatı anlamlandırma biçimine ve değerlerle kurduğu ilişkiye yön verir. Bu yönüyle hemşehrilik, aynı şehirde doğmuş olmanın ötesinde, ortak bir kültürün, ortak hatıraların ve ortak değerlerin etrafında şekillenen güçlü bir aidiyet duygusunu ifade etmektedir. Elazığ da sahip olduğu köklü tarihi birikim, güçlü kültürel miras ve zengin insan kaynağıyla bu aidiyet duygusunun en güçlü şekilde yaşatıldığı illerimizin başında gelmektedir" diye konuştu.

"Elazığ'ın en önemli hasletlerden biri güçlü dayanışma kültürüdür"

Elazığ'ın dayanışma kültüründen bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Elazığ'ın tarih boyunca muhafaza ettiği en önemli hasletlerden biri güçlü dayanışma kültürüdür. Bu dayanışma ruhu, şehrimizin karşılaştığı her zorlukta olduğu gibi, son yıllarda yaşadığımız depremlerin ardından da kendisini güçlü şekilde göstermiştir. Bulunduğumuz coğrafya malum deprem coğrafyası. Anadolu'nun genelinde bu sorun var, bazı illerimizde bu daha güçlü bir şekilde hissediliyor. Elazığ'da 2020 yılında önemli bir deprem yaşadı, bu sınavdan geçti ve daha sonra 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi dediğimiz depremi de yine hisseden, etkilenen illerimizden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında yaşanan deprem, çok yıkıcı bir deprem oldu"

6 Şubat depremlerinden bugüne yapılanları aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"2023 yılında yaşanan deprem, çok yıkıcı bir deprem oldu. Asrın felaketi diyoruz, tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. ve o tarihten bu yana depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız harcamaların toplamı 100 milyar dolar mertebelerine gelmiş durumda. 450 binden fazla konutu hak sahiplerine dağıtmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada bunu yapabilecek çok az sayıda devlet var, çok az sayıda ülke var. Türkiye bunu başardı. 2023'ten bugüne sadece yüz binlerce konut yapmakla kalmadık, bu işin sadece bir kısmı. Yollar yeniden yapıldı, şehir altyapıları yeniden inşa edildi, organize sanayi bölgeleri, hastaneler, okullar, şehirler yeniden kuruldu adeta. Bu süreç kolay olmadı ama Türkiye bunu başardı, bu sınavdan alnının akıyla çıktı çok şükür. Elazığ'ımız bu anlamda şanslı illerimiz arasında oldu. 2020 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki dönüşüm olmasaydı, 2023'teki afet Elazığ'ımıza çok daha büyük maliyetler oluşturacaktı. Çok şükür bu 2020 sonrası yaptığımız yatırımlar, sağladığımız dönüşüm 2023 depremini Elazığ'ın nispeten diğer illere göre daha hafif atlatmasını sağladı."

"Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde"

Terörün Türkiye'ye verdiği ekonomik zarardan bahseden Yılmaz, "Yaptığımız hesaplamalara göre doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri ortaya koyduğumuz zaman, terörün bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde görünüyor. Bu 2 trilyon dolar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine sevk edilebilseydi bugün bambaşka bir noktada olmuş olacaktık. Dolayısıyla bu kaynaklarımızın biz kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye, ülkemizin ilerlemesine hizmet etmesini istiyoruz. Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak, gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime, başarıya yöneltecektir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok tecrübeli ve dirayetli bir lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok tecrübeli ve dirayetli bir lider. Dünyada böyle liderler pek kalmadı doğrusu. Avrupa'ya bakıyorsunuz, birçok coğrafyaya bakıyorsunuz yetersiz liderlerin ülkelerine ne büyük maliyetler ürettiklerini hep birlikte görüyoruz. Kimseyi rencide olmasın diye isim vermeyelim, ülke örnek vermeyelim ama hepimiz etrafımızda olup bitenleri görüyoruz. Bir ateş çemberi adeta, bu ateş çemberinin içinde Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu öyle kolay bir iş değil, bu liderlikle olan bir şey, bu güçlü bir kurumsal altyapıyla, kadrolarla gerçekleşen bir süreç ve bunu mutlaka devam ettirmemiz, bugünün dünyasında, bölgesinde ülkemizi çok daha üst seviyelere taşımamız lazım. Bu anlamda da dediğim gibi şanslı ülkelerden biriyiz, tecrübeli kadrolarımız var, güçlü ve dirayetli bir liderliğimiz var ve her şeyden önemlisi tabii milletimizin feraseti var, basireti var. Bu ortamda ben ülkemizin yolunun açık olduğunu, bugünden çok daha ileri noktalara ulaşacağımızı rahatlıkla ifade etmek isterim."

Programda konuşan ELBİRFED Genel Başkanı Haşim Çakırbay ise, "Takdir edersiniz herkes doğduğu yeri sever, önemser. Biz de Elazığ'ı bu bağlamda severiz. Köklü tarihinden dolayı severiz. Güçlü bir edebiyatından dolayı severiz. Türkiye'de en güçlü bir müziğe sahip olması nedeniyle severiz. Alnı açık, başı dik olması nedeniyle severiz. Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi inanca sahip olursa olsun, özünde devletçi bir yapısından dolayı severiz. Elazığlının vatan, millet, bayrak duygusunun özde yaşanması nedeniyle bu bağlamda yine severiz. Elazığlının vatan, millet, bayrak duygusu olduğu zaman amanı olmayan, yutkunması olmayan bir özelliği var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ELBİRFED Genel Başkanı Çakırbay tarafından hediye takdim edildi. - ANKARA