Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı; yoğun katılım ile Kayseri'de gerçekleştirildi.

Teşkilat mensuplarının bilgi, birikim ve iletişim becerilerini artırmaya yönelik düzenlenen programda; yerel yönetim tecrübesinden siyasal iletişime, teşkilat çalışmasından değerler eğitimine kadar pek çok başlıkta dersler verildi. Eğitim programında, AK Parti Önceki Dönem Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya 'Yarınlar İçin Teşkilat', Gazeteci Ferhat Murat 'Sıkça Sorulan Sorular', Siyaset Bilimci Doç. Dr. Turgay Yerlikaya 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Psikoterapist Senai Demirci ise 'AK Değerler' konulu sunumlarıyla teşkilat mensuplarına hitap etti. Programa; AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Hüseyin Okandan; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda teşkilatların sürekli öğrenen, gelişen ve dinamik bir yapıya sahip olması için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise teşkilatların diri olması, bilgilendirilmesi ve donanımlı hale getirilmesi adına yapılan çalışmaların önemine işaret etti. Büyükkılıç; "Partimiz, teşkilatlarımızın hem diri olması hem de bilgilendirilmesi, donanımlı olmasını sağlama adına bu tür anlamlı çalışmalar yapmak suretiyle bizlerin bir aile anlayışı içerisinde bu çalışmaların sürdürülmesine vesile oluyor" diye konuştu. Eğitimler aracılığıyla, AK Parti teşkilatlarının hem sahadaki etkinliğinin hem de kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

AK Parti, bir yandan milletle gönül bağını pekiştirirken, diğer yandan kadrolarını bilgiyle donatmaya devam ediyor. - KAYSERİ