Ticaret Bakanı: İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları hayal ürünüdür

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını iddia etmişti buna yönelik Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA