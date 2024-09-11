Texhibition Fuarı\'nda İhracat Başarıları Vurgulandı

Politika

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5.6 büyüme sağladık. Bunun 1.6 puanlık net katkısını ihracat sağladı. Sizlerin, ihracatçıların başarısı büyümede lokomotif rol oynadı" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 527 firmanın katıldığı Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve çok sayıda iş insanı ile davetliler de katıldı.

'CUMHURİYET TARİHİNİN MAL İHRACAT REKORUNU KIRMIŞTIK'

Burada konuşan Bakan Bolat, "Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5.6 büyüme sağladık. Bunun 1.6 puanlık net katkısını ihracat sağladı. Sizlerin, ihracatçıların başarısı büyümede lokomotif rol oynadı. Bir yılın ilk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8 bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine net ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık. 1.4 milyar dolarlık bir artışımız vardı. Çünkü depremde tam 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybettik. Bu yıl son bir yıl itibarıyla 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Dış ticaret açığımızı son 13 ayın 11'inde aylık dış ticaret açığını kapatmayı başardık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Bunu birlikte başardık" dedi.

'TEKSTİL VE KONFEKSİYONDA İLK 8 AYDA 21,2 MİLYAR DOLAR İHRACATIMIZ VAR'

Bakan Bolat, ihracat verilerine değinerek, "Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardık. Burada konfeksiyonumuzun ihracatındaki bir parça gerileme oranı yüzde 6,5 civarındaydı ama son iki ayda siparişlerde bir artış var. Yılın geri kalan 4 ayında bu farkı kapatmayı ümit ediyoruz ve hedefliyoruz. Finanslara erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içerisindeyiz, bakanlık olarak çalışmalar yapıyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Konfeksiyon sektörünün ihracatında yüzde 6,5 civarındaydı. Son iki ayda siparişlerde artışlar olduğunu öğrendik. Tekstilde ise ilk 8 ayda 6,2 milyar dolar ihracata ulaştık. Özellikle bu ay hem AB'de hem ABD'de faiz indirimleri başlayacak. Bu indirimlerle tekrar talep canlanacaktır. Bu durum tekstil ve konfeksiyon sektöründe siparişlerin artmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'FİRMALARIMIZIN YILLIK YURT DIŞI FUAR KATILIM SINIRI YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, yıllık yurt dışı fuar katılım sınırının yükseldiğini belirterek "6-8 Mart 2024 tarihlerinde fuara katılım sağlayan 453 firmamıza 64 milyon 89 bin 488 lira destek ödemesi yapılmıştı. Bahse konu değişiklik ile firmalarımızın yıllık yurt dışı fuar katılım sınırı 5'ten 8'e; mikro/küçük işletme sayılan KOBİ'lerimizin yıllık yurt dışı fuar katılım sınırı 10'dan 13'e ve yurt içi fuar katılımcısı firmalarımızın katılım sınırı 3'ten 6'ya çıkartılmıştır. Böylece, yılda 2 defa düzenlenen Texhibition fuarımız, desteklenen sezonluk fuarlar içerisinde yer almakta olup firmalarımızın bu güzide etkinliğe katılımının artmasını diliyorum" diye konuştu.