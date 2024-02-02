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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Zirvesi'ne Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Zirvesi\'ne Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Bolat, depremler sonrasında tamamlanan kalıcı konut sayısının 40 bin olduğunu ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ihracat ve ithalat verilerini paylaşan Bolat, Kızıldeniz'deki füze saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

02.02.2024 20:02
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İHRACAT ZİRVESİNE KATILDI

Malatya'da düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne de katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremleri sonrasında toplamda 40 bin kadar kalıcı konutun tamamlandığını ve yakın zamanda kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

'PAYLAŞTIĞIMIZ VERİLER SEVİNDİRİCİ'

Bakan Bolat Türkiye'nin ihracatına ilişkin de verileri paylaştı, "2023 yılının ikinci yarısında atağa geçmiştik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletimizin göstermiş olduğu istikrar yolu ekonomide de güçlü bir performans göstermekte. Bu çerçevede almış olduğumuz tedbirlerle haziran ayından itibaren hem ihracatımız artı trendine girdi hem de ithalatımız ağustos ayı itibari ile gerileme trendine girdi. Ocak ayı için bugün halkımız ve kamuoyu ile paylaştığımız veriler sevindirici. 2024 yılının ilk ayında 34 gün ticaret tamamen durmasına rağmen ihracatımız artış gösterdi." dedi.

KIZILDENİZDEKİ SALDIRI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kızıldeniz'de yapılan füze saldırılarına da değinerek, "Kızıldeniz'deki füze saldırıları ve bu noktada dünya lojistik şirketlerinin Kızıldeniz Süveyş Kanalı'nı kullanma çabası şimdilik geçici görünüyor. Bunun bizim açımızdan artıları da var eksileri de. Dünya ticareti açısından lojistik maliyetleri yükseldi. Türkiye zaten 2-3 günde teslimat yapabilme yetenekleri sayesinde hem tedarik hem lojistik anlamında bir üst konumda. Türkiye; firmalar, üreticiler hatta ABD'li üreticiler için başka ülkelerden ve Körfez ülkelerinden, Ortadoğu'da yatırım noktasında, üretim noktasında ortaklık yapılmak istenen yatırım yapılmak istenen bir ülke konumunda" ifadesini kullandı.

'ULUSLARARASI ARENADA VE DİPLOMASİDE AÇIK BİR MAĞLUBİYETİDİR'

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları karşısında başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve hükümetimiz bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Oraya insani yardımların bir an önce ulaşmasını sağlamak için hükümetimiz ilk günden beri bu noktada büyük gayret sarf ediyor. Sayısız uçaklar ve gemi yoluyla bu yardımlar Gazze'ye ulaştırılıyor. Artık batı kamuoyunun neredeyse yarısından fazlası İsrail'i suçlar ve kınar hale geldi. Israil çok güvendi, batı kamuoyunun bile desteğini kaybetmeye başladı. Belki hükümetler, devletler düzeyinde hala açık bir destek alıyor ama görüyorsunuz işte Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Bu İsrail'in, uluslararası arenada ve diplomaside açık bir mağlubiyetidir. Hiçbir devlet kuruluşu İsrail ile ticaret yapmıyor. Çok net ve açık olarak bunu söylüyorum. Özel sektör kuruluşları yapıyor, yabancı sermayeli firmalar yapıyor bunların da uzun süreli kontratları var, sözleşmeleri var. Diplomasi kanallarının açık olması gerekiyor. Gerek Gazze için gerekse Batı Şeria için" diye konuştu.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: DHA

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