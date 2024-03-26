Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları manipülasyon amaçlı

Politika

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti yapıldığı iddialarına ilişkin, "Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle Türkiye'den İsrail'e 'Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı', haberi üzerine yapılan incelemelerde; Ocak ayında, 36'ncı fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritier, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'jel yakıt ve çakmak gazı' 93'üncü fasılda ise silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fasıl başlıklarında yer alan ifadelerin manipüle edildiği belirtilen açıklamada, "Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA