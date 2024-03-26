Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti yapıldığı iddialarına ilişkin, "Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle Türkiye'den İsrail'e 'Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı', haberi üzerine yapılan incelemelerde; Ocak ayında, 36'ncı fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritier, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'jel yakıt ve çakmak gazı' 93'üncü fasılda ise silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fasıl başlıklarında yer alan ifadelerin manipüle edildiği belirtilen açıklamada, "Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları manipülasyon amaçlı - Son Dakika
Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini isteyenlerin Türkiye'nin nasıl yönetileceğini düşünmediğini belirtti. Şentop, seçimlerde sandıkları terk etmenin hatalı olduğunu ve belediyelerin AK Parti'de olabileceğini söyledi.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
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