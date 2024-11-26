TİHEK'ten Gazze Soykırımı Raporu - Son Dakika
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Politika

TİHEK'ten Gazze Soykırımı Raporu

TİHEK, Filistin'deki insan hakları ihlallerini ve İsrail'in soykırımını detaylandıran bir rapor sundu.

26.11.2024 15:17
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), " Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" hazırladı.

Akademik bir heyet tarafından oluşturulan rapor, Filistin'deki hak ihlallerinin ortaya konulması ve işgal devleti İsrail'in gerekli yaptırımlarla yüzleşmesi amacını taşıyor.

TBMM ve Anadolu Ajansı'ndan arşiv belgeleri, fotoğraf ve infografiklerin yer aldığı raporun ilk bölümünde İsrail'in temelleri ve devletleşme süreci incelendi.

"Siyonist proje"nin tarihi ve dini temellerinin tartışıldığı raporda, İsrail'in bugüne kadarki saldırganlığının kökenleri, kutsal metinlere yapılan atıflar üzerinden analiz edildi.

Raporun ikinci bölümde ise İsrail'in 7 Ekim öncesinde Gazze ve Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hukuk ihlalleri çok yönlü bir şekilde ele alındı.

Uluslararası ve insancıl hukuk zemininde İsrail saldırılarının delillerinin ortaya konulduğu raporun üçüncü bölümde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım tüm yönleriyle tahlil edildi.

Uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerinin ilgili mevzuatlara atıfla ispat edildiği raporda, siyonist yönetimin Gazze'deki soykırımı şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya konuldu.

Raporun dördüncü bölümünde ise Gazze'deki soykırımın ardından siyonist yönetime karşı yeni bir dil oluşturmanın imkanı ele alındı.

İsrail'e karşı uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmak ve neler yapılması gerektiğini göstermek bakımından somut önerilerin sunulduğu raporda, İsrail gibi müzakerelerle uzlaşmaya varılamayacağını defalarca göstermiş bir devlete karşı çok boyutlu ve araçlı bir mücadelenin gerekliliğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Hukuk, Son Dakika

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