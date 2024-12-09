TİKA'dan Afganistan'a Eğitim Desteği - Son Dakika
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Politika

TİKA'dan Afganistan'a Eğitim Desteği

TİKA, Afganistan'ın Belh vilayetindeki 1,100 öğrenciye kırtasiye seti ve çanta dağıttı.

09.12.2024 13:01
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Belh vilayeti Devletabad ilçesinde bulunan Olam Karşigek Ortaokulunda eğitim gören bin 100 öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Belh vilayeti Devletabad ilçesinde bulunan Olam Karşigek Ortaokulunda eğitim gören bin 100 öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantasının dağıtım törenine, Türkiye Cumhuriyeti Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kasım Kaban, Belh vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Muhammed Şerif Osmani, Devletabad ilçesi Kaymakamı Kari Muhammed Tahir, İlçe Eğitim Müdürü Mevlevi Zelgeyi Feyzani, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Taşdemir, törende yaptığı konuşmada, Olam Karşigek Ortaokulunun TİKA tarafından 2011'de inşa edilerek Afganistanlı yetkililere teslim edildiğini hatırlattı. 2024'te iç çatışmalar ve mevsimsel şartlar nedeniyle zarar gören okulun tadilat ve tamirat çalışmalarının tamamlandığını belirten Taşdemir, okulun yeniden hizmete açılmasının ardından öğrencilere kırtasiye seti ve çanta desteği sağlandığını ifade etti. Taşdemir, TİKA'nın sürdürülebilir eğitime verdiği desteğin devam edeceğinin altını çizdi.

TİKA'nın Afganistan'daki eğitim projelerine yaptığı katkılar için teşekkür eden Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Muhammed Şerif Osmani de bu tür desteklerin bölgedeki eğitim kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "TİKA'nın Afganistan'daki, özellikle Kuzey Bölgesinde, eğitim projelerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu tür yardımların bölgedeki eğitim kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı" ifadesini kullandı.

Öğrenciler, eğitim hayatlarına destek sağlayan hediyelerden duydukları mutluluğu dile getirirlerken, öğrenci velileri de sağlanan desteklerden dolayı Türkiye ve Türk halkına dua etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TİKA'dan Afganistan'a Eğitim Desteği - Son Dakika

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