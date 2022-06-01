TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerine konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, teklifte eksikler olduğuna dair uyarılar yaptıklarını ancak iktidarın bu uyarıları dikkate almadığını ileri sürdü.

Teklifin gerekçesinde ihracatçıları destekleme vurgusu olduğunu ancak ihracatçıların kronikleşen sorunlarına ilişkin bir çözümün olmadığını iddia eden Sıdalı, "Slogan var, icraat yok. 'İhracat oranları uçuyor, rekor üstüne rekor kırılıyor' diyorsunuz ama hangi bedelle? İhracatçılarımız her türlü zorluğa rağmen mücadele ederek küresel rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Ancak ithalata dayalı sanayi, üreticilerimizin belini büküyor. Yani bir yandan ihracat artışı var ama diğer yandan da ithalat patlaması yaşıyoruz." diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin iktidarın baskısı altında olduğunu, teklifle, TİM ve ihracatçı birlikleri tarafından kullanılan hazine taşınmazlarının TİM ve birliklere bedelsiz verileceğini öne sürdü.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de teklifte TİM'in, Ticaret Bakanlığının boyunduruğu altına alınmak istendiğini iddia etti.

Şevkin, "Bu teklif ihracatçıların hangi sorununu çözüyor, doğrusu merak ediyoruz? Komisyonda sorularımıza tatmin edici yanıtlar alamadık. Teklifin gerekçesinde yazılanlardan ziyade, siyasi amaçlar güdüldüğü açıkça görülmektedir. İhracatçıların artan ham madde, girdi ve navlun maliyetlerinin çözümü yönünde bir adım atmayan teklif, ihracatın yapısal sorunlarına da çözüm getirmemektedir." ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise teklife olumlu baktıklarını belirterek, "Düzenlemeye baktığımızda sürdürülebilir finansal piyasalar için yatırım kararları merhalesinde dünya ile Türkiye arasında karşılaştırma ve risk, fırsat analizi kabiliyetini üst düzeye çıkarma girişimlerimize olumlu katkı sağlayacak bir çalışma olduğu öngörülmektedir." diye konuştu.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.