TİP Genel Başkanı Baş: "10 Ekim'in failleriyle hesaplaşmadan helalleşme yaşanamaz" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "10 Ekim'in failleriyle hesaplaşmadan helalleşme yaşanamaz"

11.10.2022 15:45
TİP Genel Başkanı Baş: "10 Ekim'in failleriyle hesaplaşmadan helalleşme yaşanamaz"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "10 Ekim'in tüm failleriyle hesaplaşmadan Türkiye'de bir helalleşme yaşanamaz." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "10 Ekim'in tüm failleriyle hesaplaşmadan Türkiye'de bir helalleşme yaşanamaz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısının barışa, kardeşliğe karşı girişilmiş bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Katliamda hayatını kaybedenlerin hesabını soracaklarını söyleyen Baş, "10 Ekim'in tüm failleriyle hesaplaşmadan Türkiye'de bir helalleşme yaşanamaz." diye konuştu.

Yeni bir Türkiye kurmak isteyenlerin 10 Ekim'in failleriyle hesaplaşması gerektiğini ifade eden Baş, "Bu memlekete bir gün hak, hukuk, adalet gelecekse 10 Ekim sorumlularının oturacağı yer sanık sandalyeleridir. 10 Ekim ile yüzleşmeden başka bir çaremiz yok. Hiç kimsenin saklanacak, bahane üretecek durumu yok." değerlendirmesini yaptı.

Erkan Baş, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yürüyüşte polisin müdahalesi sonucu yaralandığını dile getirerek, Eksik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: '10 Ekim'in failleriyle hesaplaşmadan helalleşme yaşanamaz' - Son Dakika

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