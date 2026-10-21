TİP Genel Başkanı Baş, fon soruşturmalarında iki dünya olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TİP Genel Başkanı Baş, fon soruşturmalarında iki dünya olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te fon soruşturmalarını değerlendirdi. Baş, "Türkiye'de artık çok açık iki dünya var, birinde insanlar kuru ekmek hesabı yapıyor, ötekinde fondan ne kazanacaklarını hesaplıyorlar." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, fon soruşturmalarına ilişkin, "Türkiye'de artık çok açık iki dünya var, birinde insanlar kuru ekmek hesabı yapıyor, ötekinde fondan ne kazanacaklarını hesaplıyorlar." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memleketin nasıl yönetildiği konusunun kimin ne kadar para kazandığından, hangi yöneticinin görevden alınıp alınmadığından çok daha önemli olduğunu dile getiren Baş, "Mesele, bu ülkede kimlerin çalıştığı, kimlerin çaldığı, kimlerin kazandığı, kimlerin kaybettiği, kimlerin zenginleştiği, kimlerin yoksullaştığı meselesidir. Bütün bu tartışmaların tozu dumanı içerisinde esas soru budur, tüm bu yaşadıklarımızın hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu işlemler yapılırken ilgili kurumlara sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tepki gösteren Baş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi.

Milyonlarca insanın çalışıp didindiğini ancak sonunda yoksullaştığını iddia eden Baş, şunları kaydetti:

"Bu ülkede iki ayrı hayat yaşanıyor. Bir tarafta sabah akşam çalışan, alın teri döken, ay sonunu getiremeyen milyonlarca insan var, diğer tarafta milyonlarına milyonlar, milyarlarına milyarlar katan, üstelik bunu bir iki günde el çabukluğuyla halledenlerin yaşadığı başka bir dünya var. Türkiye'de artık çok açık iki dünya var, birinde insanlar kuru ekmek hesabı yapıyor, ötekinde fondan ne kazanacaklarını hesaplıyorlar."

Kaynak: AA
Erkan BaşPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelEkmekDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş, fon soruşturmalarında iki dünya olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei