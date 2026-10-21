TİP Genel Başkanı Baş, fon soruşturmalarında iki dünya olduğunu söyledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, fon soruşturmalarına ilişkin, "Türkiye'de artık çok açık iki dünya var, birinde insanlar kuru ekmek hesabı yapıyor, ötekinde fondan ne kazanacaklarını hesaplıyorlar." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memleketin nasıl yönetildiği konusunun kimin ne kadar para kazandığından, hangi yöneticinin görevden alınıp alınmadığından çok daha önemli olduğunu dile getiren Baş, "Mesele, bu ülkede kimlerin çalıştığı, kimlerin çaldığı, kimlerin kazandığı, kimlerin kaybettiği, kimlerin zenginleştiği, kimlerin yoksullaştığı meselesidir. Bütün bu tartışmaların tozu dumanı içerisinde esas soru budur, tüm bu yaşadıklarımızın hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu işlemler yapılırken ilgili kurumlara sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tepki gösteren Baş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi.

Milyonlarca insanın çalışıp didindiğini ancak sonunda yoksullaştığını iddia eden Baş, şunları kaydetti:

"Bu ülkede iki ayrı hayat yaşanıyor. Bir tarafta sabah akşam çalışan, alın teri döken, ay sonunu getiremeyen milyonlarca insan var, diğer tarafta milyonlarına milyonlar, milyarlarına milyarlar katan, üstelik bunu bir iki günde el çabukluğuyla halledenlerin yaşadığı başka bir dünya var. Türkiye'de artık çok açık iki dünya var, birinde insanlar kuru ekmek hesabı yapıyor, ötekinde fondan ne kazanacaklarını hesaplıyorlar."