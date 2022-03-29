TİP Genel Başkanı Baş: "Kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidarla karşı karşıyayız" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, " Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi diyorlar? Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti" açıklamasını anımsattı.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini savunan Baş, "Bakan'ın söylediği üzerinden hareket edelim; o gün için 39 bin araç geçmese de parası bu şirketlere ödendi. Nereden ödendi? Yurttaşların vergilerinden, alın terinden oluşan Hazine'den ödendi. Hazine'den, bizim alın terimizden, vergilerden bu şirketlere aktarılan bir günlük para 11 milyon liranın üstünde." diye konuştu.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yaptıklarında, "Kaynak mı var kardeşim memleketin durumu ortada" denildiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Geçiş garantili ihaleleri, garanti ödemeleri iptal edilen memleketin mevcut sorunlarının yarısını zaten çözüyorsunuz ama mesele sizin tercihlerinizle ilgili. Siz, yoksul halkın hayatını nasıl kolaylaştırırım değil; yoksul halkın boğazındaki son lokmayı alıp para babalarına, patronlara nasıl peşkeş çekerim diye hesap yaptığınız için memlekette kaynak sıkıntısı oluşuyor.

Türkiye'de yoksulluk sınırı 16 bin lirayı aştı. Bütün yurttaşlarıma soruyorum; evine 16 bin lira giren kaç kişi var bu ülkede? Bütün ülkeyi yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum ettiniz, öbür taraftan atıp tutuyorlar. Emek büromuzun yaptığı bir hesap var: Çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli için yaptıkları zammın bugün itibarıyla karşılığı şu: Enflasyon karşısında alım gücünde ortalama yüzde 7'ye yakın kaybımız var. Makarnada yüzde 30'lara, yumurtada 28'e, margarinde yüzde 66'ya çıkmış alım gücü kaybımız. Kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidarla karşı karşıyayız."