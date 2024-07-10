TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, 'Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim.' dedi. Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, öğretmenlerin ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap vermediğini, tersine 'öğretmenlik mesleğinin onurunu ayaklar altına almaya, onları köle yapmaya çalışan bir teklif olduğunu' savundu.

10.07.2024 16:35
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, öğretmenlerin ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap vermediğini, tersine "öğretmenlik mesleğinin onurunu ayaklar altına almaya, onları köle yapmaya çalışan bir teklif olduğunu" savundu.

Kanun teklifine karşı eylem yapan sendika üyelerine polisin müdahale ettiğini belirten Baş, "Öğretmenlerimizin, onların haklı mücadelesinin yanındayız. Hem sokakta hem TBMM çatısı altında öğretmene yapılan müdahaleye karşı durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baş, şunları söyledi:

"Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim. 8 tane yargı paketi açıklanmış. 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi' var malumunuz, Türkiye 142 ülke arasında 117'nci. Bu ülkenin seçilmiş milletvekili, Anayasa Mahkemesinin açıkça ihlal kararına rağmen hala esir tutuluyorsa bu ülkede neyi tartışacağız?"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili, "Herhangi bir çarşıda, pazarda TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanan bir yurttaş bulamadım." değerlendirmesinde bulunan Baş, "Bir kurum kendisini bu kadar küçük duruma düşüremez. Memleketteki bütün yurttaşların 'yalan söylüyor' dediği bir kurumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Daha önce sekizinden ne hayır gördük ki dokuzuncusundan bir hayır görelim - Son Dakika
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