TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin halkının mücadelesine destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin halkının mücadelesine destek çağrısı yaptı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin halkının mücadelesine destek çağrısı yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gazze'deki soykırıma karşı çıkarak tüm yurttaşları mazlum Filistin halkının mücadelesine destek olmaya çağırdı. Adaletin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu savunan Baş, siyasi literatüre giren 'yumuşama' ve 'normalleşme' ifadelerine karşı çıkarak iktidarın haksız uygulamalarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin halkının dünyanın gözleri önünde açık bir soykırıma uğradığını belirterek acil ateşkes, barış ve çözüm çağrısı yaptı.

08.05.2024 16:01
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Gazze yerle bir olurken bunu izleyemeyiz. Bu nedenle tüm yurttaşlara mazlum Filistin halkının mücadelesine destek olma çağrısı yapıyorum." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygıyla, sevgiyle, özlemle andığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli probleminin adalet olduğunu savunan Baş, adalet için mücadele eden tüm kurum ve kişileri, birlikte yol yürümeye davet etti.

Son günlerde siyasi literatüre "yumuşama", "normalleşme" ifadelerinin girdiğini belirten Baş, "Biz, siyasette hem mücadelenin hem müzakerenin bir yeri olduğunu kabul ediyoruz. Ancak iktidarın tümüyle haksız olduğu, tümüyle hukuksuz uygulamaları birer pazarlık konusu olarak kamuoyunun önüne çıkartılmaya çalışılıyorsa, üstelik insanların bundan mutlu olması gerektiği anlatılıyorsa buna dair de söyleyecek bir çift sözümüz olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Televizyonlarda "yumuşama"dan bahsedilirken, " 1 Mayıs'ın keyfi biçimde yasaklandığını" ve bunu sorgulamanın, sorgulatmanın sadece görevleri değil, sorumlulukları da olduğunu kaydeden Baş, "Zaten hakkımız olanı almak için, olması gerekenin yapılması için hiç kimseye teslim olmayacağımızı, hiç kimseden özür dilemeyeceğimizi, hiç kimse karşısında geri adım atmayacağımızı bütün kamuoyunun bilmesini isterim." dedi.

Meclis personelinin kullandığı servislerin tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılacağının söylendiğini anlatan Baş, "ekonomik kriz denilen sıkışmanın faturasını yoksullara, emekçilere ödetmeye çalışan bir iktidar anlayışı" olduğunu ifade etti.

Filistin halkının dünyanın gözleri önünde açık bir soykırıma uğradığını kaydeden Erkan Baş, "Gazze yerle bir olurken bunu izleyemeyiz. Bu nedenle tüm yurttaşlara, mazlum Filistin halkının mücadelesine destek olma çağrısı yapıyorum. Mazlum Filistin halkının uğradığı soykırıma karşı acil ateşkes, acil barış, acil çözüm çağrısını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin halkının mücadelesine destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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