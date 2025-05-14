TİP'ten PKK'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

TİP'ten PKK'ya Destek Mesajı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, PKK'nın silah bırakma kararını olumlu bulduklarını ifade etti.

14.05.2025 17:17
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, "Ülkemizde silahların susmasını, barışın sağlanmasını ve buna hizmet edecek adımları, gelişmeleri son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili 15 şüphelinin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine tepki gösterdi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasının üzerinden 11 yıl geçtiğini anımsatan Baş, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'nın Soma Davası'nın müdahil avukatları olduğunu söyledi.

Baş, "Soma'da 301 işçi hayatını kaybetti. Sonuçta şu anda cezaevinde sadece 2 kişi var, biri Can Atalay diğeri de Selçuk Kozağaçlı. Soma'da 301 işçi öldü, yargılamalar yapıldı. Sonuç, işçilerin avukatlarından başka tutuklu kimse kalmadı." diye konuştu.

Baş, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili konuşarak, TBMM'nin 2 yıldır hukuka aykırı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve kendi varlığını hiçe saydığını savundu.

Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala serbest bırakılmadığını aktaran Baş, "Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını, TBMM'ye gönderdi. Numan Kurtulmuş'a sormak istiyorum, 2 yıldır o koltukta oturuyorsun, AYM sizin mektup arkadaşınız mı? Size neden gönderiyor bu yazıyı? Bu yazı, gereğini yapmak üzere size iletildi. 2 yıldır Hatay halkının iradesi gasbediliyor." ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Baş, bugün CHP tarafından Silivri'de düzenlenecek mitinge katılacaklarını belirtti.

Dün, Meclis'te iktidar gurubu dışındaki tüm siyasi partilerle Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması için hazırlanan dilekçeyi paylaştıklarını kaydeden Baş, şöyle devam etti:

"İlk gelen bilgiler, neredeyse tüm grupların destek vereceği ve hep beraber bütün muhalefetin önümüzdeki günlerde bu dilekçeyi Numan Kurtulmuş'a teslim edeceğini gösteriyor. İmza toplanma aşamasında, tamamlanır tamamlanmaz Sayın Numan Kurtulmuş'a bunu vereceğiz ve bakalım Numan Bey için bir sınav daha başlamış olacak." şeklinde konuştu.

Baş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını da değerlendirerek, "Ülkemizde silahların susmasını, barışın sağlanmasını ve buna hizmet edecek adımları, gelişmeleri son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Soma Davası, Erkan Baş, Politika, Güncel, Hukuk, Soma, PKK, Son Dakika

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