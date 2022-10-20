TOGG'a açılan yollarda son hazırlıklar tamam - Son Dakika
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TOGG'a açılan yollarda son hazırlıklar tamam

20.10.2022 16:33
TOGG'a açılan yollarda son hazırlıklar tamam

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 29 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan TOGG Fabrikası açılışı öncesinde son hazırlıkları yerinde inceledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 29 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan TOGG Fabrikası açılışı öncesinde son hazırlıkları yerinde inceledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, beraberinde AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner ve ilçe yöneticileri ile birlikte TOGG Fabrikası'na ulaşım hatlarındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yeni Mahalle - Kurtul farklı seviyeli kavşakları, TOGG Kavşağı Kurşunlu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, bölgedeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi için projelerin takipçisi olduklarını söyledi.

Başkan Gürkan, merkezi hükümet ve yerel yönetimler nezdinde gerçekleştirilen ve Bursa'yı her alanda kalkındıran projelerle şehri geleceğe taşımaya devam ettiklerini vurguladı. Bursa'nın ve Türkiye'nin dünyaya açılan markalarından biri olacak TOGG'un şehir vizyonu açısından önemine değinen Başkan Gürkan, "Hepimizi gururlandıran fabrikamızın en iyi şekilde işleyebilmesi, gurur tablomuz olacak otomobillerimizin Bursa'dan dünyaya sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bursa'nın gücüne güç katacak projede yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık yetkililerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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AK Parti, 29 Ekim, Bursa, TOGG, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TOGG'a açılan yollarda son hazırlıklar tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOGG'a açılan yollarda son hazırlıklar tamam - Son Dakika
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