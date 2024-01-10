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Tokat Belediye Başkan Adayı Eroğlu'ndan İstanbul'daki 700 bin Tokatlıya çağrı - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkan Adayı Eroğlu'ndan İstanbul'daki 700 bin Tokatlıya çağrı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday göstermesinin ardından göreve başladı. Başkan Eroğlu, göreve başlamadan önce Tokat'ın manevi liderlerinden Abdülmecid-i Şeyh-i Şirvani Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. İstanbul'da yaşayan 700 bin Tokatlıya da mesaj gönderdi.

Tokat Belediye Başkan Adayı Eroğlu\'ndan İstanbul\'daki 700 bin Tokatlıya çağrı
10.01.2024 - 12:30,
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Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat Belediyesine yeniden aday göstermesinin ardından bugün göreve başladı. Tokat'ın manevi liderlerinden Abdülmecid-i Şeyh-i Şirvani Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek görevine başlayan Başkan Eroğlu, İstanbul'da yaşayan 700 bin Tokatlıya da mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin yeniden Tokat Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi'ndeki mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul dönüşü sonrasında ilk mesaisine Tokat'ın manevi liderlerinden Abdülmecid-i Şeyh-i Şirvani Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek başladı. Duaların ardından Tokat Belediye Başkanlık binasına gelen Başkan Eroğlu'nu Tokat Belediye personeli karşıladı.

Belediye Başkanlık binası önünde toplanan personele teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Yüzyılı hedefi doğrultusunda hız kesmeden çalışacaklarını belirtti.

Yine, yeniden yola çıktık

Başkan Eroğlu; "Tokat'ımızın manevi liderinin kabrini ziyaret ederek mesaiye başladık"

İlk günkü heyecanla göreve başladıklarını söyleyen Başkan Eyüp Eroğlu, "Yine yeniden bir yola çıktık. Rabbim mahcup etmesin. Biraz öncede şehrimizin manevi büyüğü Abdülmecid-i Şeyh-i Şirvani Hazretlerini ziyaret ederek dualarımızı ettik. Geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden Tokat'ımızda üçüncü dönem olarak belediye başkan adaylığımız ilan edildi. Dün itibariyle de şehrimizin, sevenlerimizin, dostlarımızın karşılamasıyla dün startımızı verdik. Bugün de ilk iş günümüz olduğu için biz de sabah mesai arkadaşlarımızla birlikte Tokat'ımızın manevi büyüğü, manevi lideri Horasan erenlerinden Şeyh-i Şirvan hazretlerinin kabrine geldik. Burada dualarımızı okuduk. Ellerimizi kaldırdık. Başta Rabbimize şükrettik. Memleketimize yine yeniden hizmet etmeyi, bu hizmet etme yolunda doğru işler yapmayı rızasına muvafık ameller yapmayı ve hayırla bu hizmetleri yürütmeyi diledik" dedi.

İstanbul'daki 650 binden fazla Tokatlı seçmene çağrıda bulunan Başkan Eroğlu; "İstanbul şehirlerin sultanı. Tokat'ımız gibi, Türkiye'miz gibi İstanbul'umuzda bizim de göz bebeğimiz. Bu anlamda da İstanbul'da çok önemli bir seçim var. İnsanlar orada inanıyorum ki yeniden hizmet belediyeciliğine, gönül belediyeciliğine, AK Parti belediyeciliğine doğru bir tercihte bulunacaklar. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Beş yıldır orada yapılmayan ve yine algı belediyeciliği son bulacak. Ben nasıl ki Tokat Belediyemizin seçimlerini ne kadar önemsiyorsak İstanbul belediyemizin de seçimlerinin bu anlamda çok önemsiyorum. Çok kaliteli, çok hizmet insanı olan bir adayımız. Bir dönem bakanlığımızı da yapmış olan Murat Kurum Bey malumunuz olduğu üzere aday oldu. Tabii bizim de çok orada hemşerimiz var. Yaklaşık 700 bine yakın Tokatlı hemşerilerimiz orada yaşıyorlar. Onların da bu anlamda eminim ki tercihlerini de bu yönde hizmet yönünde ve bu şehre yani İstanbul'a güzel işler yapacak, insan yönünde kullanacaklarına da canı yürekten de inanıyorum ve bu anlamda da 31 Mart'ta İstanbul Belediyesi binasına AK Parti bayrağını belediyenin yeniden çekileceğini, göndere koyulacağına inanıyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkan Adayı Eroğlu'ndan İstanbul'daki 700 bin Tokatlıya çağrı - Son Dakika
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