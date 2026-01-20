Tokat Musul kardeşliği Dr. Devlet Bahçeli hatıra ormanıyla taçlandı

Tokat Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti yerel idaresi arasında yürütülen diplomatik ve kurumsal temaslar, Kardeş Şehir Protokolü'nün imzalanması, Ninova Meclisi ile stratejik görüşmeler ve Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nın oluşturulması ile somut kazanımlara dönüştü.

Tokat ile Musul Arasında Kardeş Şehir Protokolü: Çok Boyutlu Uluslararası İş Birliği Başlıyor

Musul'da düzenlenen resmi törende, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil tarafından Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Törene Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile çok sayıda üst düzey yerel yetkili katıldı.

Protokol kapsamında iki şehir arasında sosyoekonomik, kültürel, gastronomi, turizm ve ticaret alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi; belediye hizmetleri, sanayi, tarım ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Tokat ile kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti ve Türkiye'nin, zor dönemlerde Irak halkına verdiği desteği vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise imzalanan protokolün iki şehir arasındaki ilişkileri kalıcı ve güçlü bir zemine taşıyacağını belirterek, bu iş birliğinin Türkiye–Irak hattındaki ticari, kültürel ve turistik etkileşimi artıracağını ifade etti.

Başkan Yazıcıoğlu: "Yerel Yönetimler olarak bölgesel barışa katkı sunuyoruz"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi adına önemli bir mücadele yürütülmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak bu sürece ticari ve kültürel iş birlikleriyle katkı sunmayı görev biliyoruz. İmzalanan bu protokolün her iki şehir için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu ayrıca, protokolün özellikle ticaret, gastronomi ve turizm alanlarında Musul'un yeniden kalkınmasına katkı sunacağını, Türk iş insanlarının bölgede daha etkin rol almasının önünü açacağını vurguladı.

Ninova Meclisi ile Stratejik Görüşme: Tarım, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma ön planda

Musul temasları kapsamında, Ninova Meclisi Başkanı Dr. Ahmed Al-Hasoud'un ev sahipliğinde; Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Ninova Meclisi üyeleri ve Türk iş insanlarının katılımıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda; özellikle tarım ve çevre başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda tecrübe paylaşımı, başarılı belediyecilik uygulamalarının aktarılması ve karşılıklı iş birliği imkanları ele alındı. Tokat ile Ninova arasında ekonomik, çevresel ve hizmet odaklı güçlü bir iş birliği altyapısı oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Tokat–Musul kardeşliğinin kalıcı sembolü: Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı

Tokat ile Musul arasındaki kardeşlik bağlarını kalıcı bir simgeyle taçlandırmak amacıyla, Tokat–Musul Kardeş Şehir Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı hayata geçirildi.

Dikilen her fidanın; dostluğun, kardeşliğin ve Türk-İslam ülküsünün yarınlara uzanan köklerini temsil ettiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, gönül coğrafyasının ve aziz Türk milletinin birlik ruhunun bu hatıra ormanıyla yeşereceğini ifade etti.

Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan ve Tokat Belediyesi tarafından Musul'a hediye edilen hatıra ormanının hayırlı olmasını dileyen Yazıcıoğlu, bu anlamlı çalışmanın iki şehir arasındaki kardeşliği gelecek nesillere taşıyacağını vurguladı.

Musul'dan Tokat'a kardeşlik daveti

Programın sonunda Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyeti Tokat'a davet ederek, kardeş şehir ilişkilerinin sahada ve projelerle güçlendirilerek devam edeceğini ifade etti. - TOKAT