Tokayev, Bakü'de Herzog ile görüşerek ticaret ve Orta Doğu'yu değerlendirdi - Son Dakika
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Tokayev, Bakü'de Herzog ile görüşerek ticaret ve Orta Doğu'yu değerlendirdi

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Tokayev, Bakü\'de Herzog ile görüşerek ticaret ve Orta Doğu\'yu değerlendirdi
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Görüşmede ikili ticaret ve yatırım ilişkileri ile Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında görüştü. Liderler, Kazakistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere uluslararası gündemdeki gelişmeler de ele alındı.

Tokayev, Herzog'un nisan ayında Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Herzog ise Kazakistan ziyaretini memnuniyetle hatırladığını ifade ederek ülkenin farklı alanlarda kaydettiği ilerlemenin ikili iş birliği için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın bölgedeki gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kazakistan'ın Barış Kurulu'na katılımını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu adımı barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik önemli bir katkı olarak değerlendirdi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaIsaac HerzogKazakistanOrta DoğuPolitikaEkonomiİsrailHerzogDünyaBaküSon Dakika

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