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Tokyo'dan Pekin'e Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrar" çağrısı - Son Dakika

Tokyo'dan Pekin'e Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrar" çağrısı

19.11.2021 09:33
Tokyo'dan Pekin'e Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrar" çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemli olduğunu söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemli olduğunu söyledi. Hayashi, Pekin'in Japon karasularına yönelik ihlallerinden endişe duyduğunu ifade etti.

Japonya'da bu ay kurulan ikinci Fumio Kishida kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Yoshimasa Hayashi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hayashi'nin Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinden duyduğu endişeleri dile getirdiği öğrenilirken, Pekin'in Japon karasularına yönelik ihlallerinden rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği belirtildi. Hayashi ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemli olduğunu söyledi.

Çin'den Japonya'ya: "Kırmızı çizgiyi geçme"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Wang'ın Japonya'ya Tayvan konusunda "kırmızı çizgiyi geçmemesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi. Çin-Japonya ilişkilerinde istikrarlı ilişkilerin inşa edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Hayashi ve Wang'ın ikili diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü olan 2022'yi ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak için bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Gergin dönem

Gelecek yıl ikili diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Japonya ve Çin'in ilişkileri, tarihsel ihtilaflar ve bölgesel hak iddiaları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Japonya'nın kontrolünde bulunan ve Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularına yönelik gerçekleştirilen sınır ihlalleri, Tokyo-Pekin arasında sıkça gerilime neden oluyor. Japonya'nın insan hakları ve demokrasi ile Tayvan politikası konularında da Pekin yönetimi ile ters düştüğü biliniyor. Japonya'nın Çin'in en büyük rakibi ABD'nin güvenilir müttefiklerinden biri olması da ikili ilişkilerde istikrarın inşa edilmesini zorlaştırıyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tokyo'dan Pekin'e Tayvan Boğazı'nda 'barış ve istikrar' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo'dan Pekin'e Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrar" çağrısı - Son Dakika
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