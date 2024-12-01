Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Yalçın Topçu, "Siz çoksunuz, biz Türk" dedi.

Topçu bir basın yayın organına yaptığı açıklamada, "Açıklamama Vatan Şairlerimiz' Namık Kemal '2 Aralık 1888' ve Orhan Şaik Gökyay'ı '2 Aralık 1994' vefatlarının yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad edip sizlerden de tüm geçmişlerimiz için Fatiha'larınızı rica ederek başlıyorum. Devletimizi ve Milletimizi;' Büyük ve güçlü Türkiye" hedefinden koparıp 'Sevr'i tekrar açma sevdasında olan "Şer İttifakı', günümüzde medeniyet coğrafyamız üzerindeki emperyalist emellerini diledikleri gibi gerçekleştirdikten sonra bizim istiklal ve istikbalimizi söndürmek istediklerini biliyoruz. Geldikleri gibi giderken de Türkolog, Asker, Veteriner Merhum Ömer Seyfettin'in dediği gibi burada bıraktıkları piçleri her kesim ve statüden dostları, piyonları, medyaları ve ekonomik enstrümanları ile üzerimize gelmektedirler" ifadelerini kullandı.

Topçu açıklamasının devamında "Ama kimlerle hangi tezgahı kurdularsa, hangi çukurları kazdılarsa, tezgahlarını bozup, kazdıkları çukurlara da kuklalarıyla birlikte kendilerini gömdük ve gömmeye de devam ediyoruz!..

Milli Şairimiz Akif'in ifadesiyle; 'Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela" olarak topu birden üzerimize geldiler 1915 de ama Çanakkale'yi geçemediler.1919 da tekrar toplanıp denediler bu kez de vefatının (10 Kasım 1938) yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad ettiğimiz Büyük Atatürk'ün Başkomutanlığında Sakarya'da, Dumlupınar'da birçoğunu kara toprakla buluşturup, kalanlarını da Akdeniz'de boğduk. Geçtiğimiz yıllarda ise sağcı-solcu, Alevi Sünni, laik-anti laik diye bölüp, 40 yıldır da Marksist-Leninist, Maocu, ırkçı, bölücü örgütlerinin ağaç bahanesi ve dindar görünümlü ihanet şebekesinin 17-25 Aralık- 15 Temmuz ihanetleri ile üzerimize geldiler ve gelmeye devam ediyorlar. Ama 'Ölümüne ölümüne" diyen seçilmiş Cumhurbaşkanının etrafında bir olan milletimiz, bunların FETÖ'yü 15 Temmuz da vatanın sokaklarında, BTÖ'yü de yurt içinde ve dışında rezil kepaze etti ve etmeye de devam ediyor. Bunlar dün olduğu gibi bugün de başaramadılar ve kıyamete kadar da başaramayacaklar. Çünkü Türkistan'dan bizi dünyanın dört bir yanına gönderen kaderimizi yazan Allah bizimle bu aziz vatandaki, millet bizimle şan ve şerefle yazdığımız, tarih bizimle. Şimdi biz; Nizam ve Merhamet Medeniyeti varisleri olarak düştüğümüz yerden ayağa kalktık. ve Surda bir gedik açtık ki. Mukaddes mi mukaddes.. Onlar hangi kahpeliklerle, hangi şekilde, hangi yandan gelirse gelsinler, kutlu yükselişimize asla engel olamayacaklar. Önümüzdeki asır Türk asrı olacak. ve bu asırda da en gür seda İslam'ın sedası olacak inşallah. Siyonist soykırım suçlusu İsrail ve partnerlerinin bizimle ilgili asırlık hayallerini de biliyor ve onlara diyoruz ki

"Siz çoksunuz, biz Türk"

Topçu'nun açıklamasının devamı şöyle:

"Daha öncelerde paranıza, kuklalarınıza, silahlarınıza ve çokluğunuza güvenip birçok kere geldiniz üzerimize ama her seferin de zelil oldunuz.Vefatının seneyi devriyesinde '1Kasım 1958' saygı ve rahmetle andığımız büyük mütefekkirimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın da dediği gibi yine bir yaz günü geçeriz dağları nehirleri kafilelerle, şimşek gibi atılırız yedi koldan üzerinize, binimiz yeteriz dev gibi ordularınıza,1 Aralık 1939 da Hakka yürüyen rahmet ve minnetle andığımız Atamız Seyit Onbaşı gibi 215 kiloluk top mermisini kaldırıp atarız üzerinize ve sizi yine rezil ederiz!.. Çünkü; 'Siz çoksunuz, biz Türk'" - ANKARA