Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı - Son Dakika
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Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı

20.08.2022 22:24
Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı

Toplu açılış töreni için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Toplu açılış töreni için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzaladı, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2 milyar 675 milyon TL'lik projelerinin de yer aldığı kamu yatırımlarının açılışını yapmak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü kurmaylarının da hazır bulunduğu ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı kurmayları, Bakanlar, Milletvekilleri, Cumhur İttifakı İl Başkanları eşlik etti.

Başkan Ergün hizmetleri anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmalar hakkında brifing verdi. Ziyaret anısına Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Ergün, ziyarette hizmet ve yatırımların sunumunu yaptı. Manisa biyokütle ve biyoenerji santralinden güneş enerjisi yatırımlarına, atık su arıtma tesislerinden altyapı çalışmalarına, spor tesislerinden prestij caddelere kadar yatırımları anlatan Başkan Ergün, bugüne kadar 5 milyarlık yatırım yaptıklarını belirterek destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hediye takdim edildi

Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı forması da armağan ederek, bu sezon Manisa'yı Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Ergün ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu, 45 numaralı Manisa Futbol Kulübü forması da armağan etti. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı Manisa Futbol Kulübü forması hediye etti. MHP MYK Üyesi Ali Uçak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzüm hediye etti. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu. - MANİSA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Ergün, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı - Son Dakika

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