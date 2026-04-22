Topsakal: Türk Dünyası Avrupa İçin Önemli

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Avrupa, dünyaya açılmak istiyorsa Türk dünyasıyla iyi geçinmek zorunda. Onlarla kardeşçe ve adaletli münasebetler kurmak zorunda. Rusya'yla da Çin'le de iyi anlaşmak istiyorsa bu bölgede Türklerle iyi geçinmek zorundadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'da katıldığı 2'nci Türk Dünyası Çocuk Festivali etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Topsakal, "Bizim güvenli alan diye bir projemiz var. Güvenli alanın merkezinde Türk dünyası var. Rusya ile Çin'in arasında Adriyatik denizinden Avrupa'nın ortalarına kadar büyük bir Türk dünyasıyız. Biz yaklaşık 300 milyon Türk insanı bu bölgede yaşıyor. Burada Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Macaristan var. Bu bölge tam da dünyanın karargahı ve Türklerin yaşadığı bölge. Biz bu yerde zaten Türk devletleri teşkilatını kurduk. 2040 vizyonunu da açıkladık. Bu bölge güvenli alan. Türkiye de bu bölgenin en önemli etkin unsuru, merkez gücü. Biz şöyle diyoruz; bizim alanımız güvenli. Rusya ve Çin de bizim komşumuz. Biz barış içinde yaşamak istiyoruz, Orta Doğu'ya barış getirmek istiyoruz. Orta Doğu'daki Müslüman kardeşlerimize de bu konuda her türlü yardımı yapıyoruz. İran savaşında gördünüz, Türkiye en güzel şekilde İran'ı destekleyerek savaşın olmamasını, İsrail'e ve Amerika'ya karşı savaş olmaması için büyük bir politik mücadele veriyor. Irak'ta, Suriye'de, Somali'de Libya'da yani Müslüman coğrafyada da bizim ordumuz her zaman burada barışı ve huzuru temsil ediyor" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASI GELECEĞİMİZ'

Konuşmasında Avrupa devletlerine de seslenen Topsakal, "Avrupa'ya da bir şey söylemek istiyoruz. Avrupa da dünyaya açılmak istiyorsa, Türk dünyasıyla iyi geçinmek zorunda. Onlarda kardeşçe ve adaletli münasebetler kurmak zorunda. Rusya ile de Çin ile de iyi anlaşmak istiyorsa bu bölgede Türklerle iyi geçinmek zorundadır. O yüzden bizim mottomuz Türk dünyası geleceğimiz, Türk dünyası bölgede güvenli alan. Bizim devletimiz de bu konuda büyük çalışmalar yürütüyor. Cumhur İttifakı da hem Cumhurbaşkanımız hem Devlet Bahçeli bu konuda büyük bir çaba gösteriyorlar ve biz de huzur ve refah içinde devletimizin gücüyle bu bölgede sakince yaşıyoruz" dedi.