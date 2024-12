Topsöğüt Karşıyaka Okulu\'nda \'Spor İstasyonları\' Etkinliği Düzenlendi

Politika

Topsöğüt Karşıyaka İlkokul-Ortaokulunda düzenlenen 'Spor İstasyonları' etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Spor alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırmak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla okullarımızda başlattığımız 'Spor İstasyonları' içerdiği aktiviteler ve hedefleri bakımından örnek bir projedir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, spor branşlarını çocuklara tanıtmak, onları doğru bir şekilde spor branşlarına yönlendirmek ve farklı branşları daha yakından bilmeleri ve yeteneklerine göre en iyi yapabilecekleri alana yönlendirmek amacıyla Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliğiyle başlattıkları 'Spor İstasyonları' projesiyle genç yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Topsöğüt Karşıyaka Ortaokulundaki etkinlikte öğrencilerle bir araya gelip, sportif aktivitelere katılan Başkan Geçit, 'Spor İstasyonları' projesinin örnek bir proje olduğunu ifade ederken, her hafta bir okulda düzenledikleri sportif aktivitelerle sağlıklı nesillerin yetişmesine önemli destekler sunduklarını ifade etti.

Yetenekli çocukları 'Spor İstasyonları' projesiyle keşfederek ülke sporuna kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa her hafta bir okulumuzda düzenlediğimiz 'Spor İstasyonları' projemizle çocuklarımızı farklı spor branşlarıyla tanıştırıp onların hem eğlenmelerini hem de sosyal becerilerini artırmaya çalışıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizde sportif faaliyetlere ulaşmaktan güçlük çeken çocuklarımız için basketbol, voleybol, masa tenisi, langırt ve badminton alanları kurup onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak sporu tek bir alanla sınırlandırmayarak farklı spor branşlarını içeren aktivitelerimizi artırmaktayız. Malatya spor anlamında çok güçlü potansiyele sahiptir, keşfedilmeye bekleyen çok sayıda çocuğumuz var, özellikle okul çağında çocuklarımızın var olan yeteneklerini ön plana çıkarmak içinde bu projemizi hayata geçirdik. Her çocuğumuz bizim için kıymetli ve değerlidir, her çocuğumuzda farklı bir yetenek vardır, bizlerde o cevheri bu tür etkinliklerimizle gözler önüne serip, onların gelecek hayatlarının daha nitelikli ve kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz" dedi.

'Spor İstasyonları' projesinin içerdiği etkinlikler ve hedefleri bakımından örnek bir proje olduğunu belirten Başkan Geçit, "Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız bu projemizle kabiliyetli ve yetenekli çocuklarımızı keşfedeceğiz, onları uzman eğitmenlerimizle buluşturarak hayallerine ulaşmaları için rehberlik edeceğiz. Belediye olarak gerek yeni nesil spor sahalarımızla, yaşam ve spor merkezlerimizle ve yüzme havuzumuzla gerekse de açtığımız spor kurslarımızla sporun bütün alanlarını destekliyoruz, bugüne kadar ki desteklerimiz sayesinde kendi bünyemizde kurduğumuz kick-boks, badminton, tekvando ve masa tenisinde ulusal ve uluslararası şampiyonlarda kupalar ve madalyalar kazandık. Şu anda belediyemizin de desteklediği Malatya Yeşilyurtspor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Grupta liderliğini sürdürüyor ve şampiyon olması içinde her türlü desteği veriyoruz. Biz spora, sporcuya ve geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ki yatırımlarımız neticesinde verimli ve güzel sonuçlar aldık. 'Spor İstasyonları' projemiz ile de bu hizmetlerimizin boyutunu ileri bir seviyeye çıkarmış olacağız. Etkinliklerin ardından ayrıca hem okullarımıza hem de çocuklarımıza spor malzemeleri hediye ederek, okullarımızdaki sportif faaliyetlerin kalıcı ve sürdürülebilir hale ulaşmasına da destek veriyoruz. Böylesine özel bir projenin hayata geçmesinde desteklerini eksik etmeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediyemizdeki mesai arkadaşlarımıza, okul idarecilerine, öğretmenlerimize ve katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Geçit, daha sonra bir araya geldiği okul idarecilerinden okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları üzerine bilgiler aldı.

Topsöğüt Karşıyaka İlkokul-Ortaokulunda düzenlenen spor aktivitelerinden sonra okul idaresine basketbol, voleybol ve futbol topunun yer aldığı spor malzemeleri ulaştırılırken, öğrencilere ise forma, top, kitap, not defteri ve kalemden oluşan hediyeler dağıtıldı. - MALATYA