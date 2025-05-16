Trablus'tan Türkler Tahliye Edildi

Trablus'tan tahliye edilen Türk vatandaşları taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL - Libya'nın başkenti Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Çoğunluğu Libya'da geçici olarak ikamet eden Türk vatandaşlarından oluşan kafilede, Libya Build 2025 Fuarı için Trablus'ta bulunan şirket temsilcileri de yer aldı. Tahliye işlemi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişiyi getiren Türk Hava Yolları'na ait Mitiga Havalimanı'ndan kalkan TK640 sefer sayılı uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

"Mutluyuz, ailemize kavuştuk"

4 yıldan bu yana Libya'ya gidip geldiğini ve Libya'da zaman zaman çatışmaların yaşandığı belirten Erkan Akıncı, "Bu seferki biraz şiddetli oldu. Bir ordu komutanın öldürülmesi ile başladı ve iki güç arasında gövde gösterisine dönüştü. Sonrasında halk sokağa çıktı. 'Savaş istemiyoruz' dedi. Halk iki gecedir sokaktaydı" diye konuştu.

Çatışmaların bittiğini anlatan Akıncı, "Bir sıkıntı yok şimdilik orada. Devlet bize sahip çıktı orada. Çatışmaların ilk çıktığı andan itibaren bizimle irtibat halindeydi. Bugün bizi sabah çağırdılar elçiliğe. Oradan otobüslerle bizi emniyetli bir şekilde getirdiler havalimanına. Mutluyuz, ailemize kavuştuk. Orada nihayetinde bir savaş durumu var. Hedef gözetmeden, gözünü kapatıp ateş edebiliyorlar" dedi.

"Sabaha kadar hiç uyumadık diyebilirim"

Trablus'tan gelen yolculardan Furkan Köksal, "Trablus'a gittik daha önce de gitmiştik bu üçüncü gidişimiz. İlk gün problem yoktu. İkinci gün ilk günü ikinci güne bağlayan gece olaylar oldu. Dolayısıyla ikinci gün biraz tedirgindik. sabah erken saatlerde gitmedik fuara öğleden sonra gittik. O gün normalleşmiş gibiydi her şey yolunda gözüküyordu. Gece 12'den sonra sabaha kadar sürekli bombalamalar, çatışmalar, silah vs. sabaha kadar hiç uyumadık diyebilirim. Gece ikiden sabaha kadar. Tahliyemiz normal aslında dönüşümüz zaten bugündü. Havalimanı kapalıydı bugüne kadar. Herkes koordineliydi Dışişleri Bakanlığı, elçilik, fuar firması hiçbir sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.