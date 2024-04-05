Politika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nde devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Ortahisar'da AK Partili Ahmet Metin Genç görevi CHP'li Ahmet Kaya'ya devrederken, Büyükşehir Belediyesi'nde ise Murat Zorluoğlu görevi Ahmet Metin Genç'e devretti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'nde oyların çoğunluğunu alan CHP'li Ahmet Kaya, mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen devir teslim töreni ile göreve başladı. Başkanlık makamında düzenlenen törende görevi Kaya'ya teslim eden Ahmet Metin Genç, "Halkımızın iradesi sandığa yansımış ve Ortahisar Belediyemizde yeni başkanımız halkımızın iradesiyle birlikte Ahmet Kaya başkanımız olmuştur. Kendisini kutluyorum. Trabzon bizim. Bu şehre her kim çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla el ele vereceğiz, bu güzel şehrimize bir şey daha katmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Ahmet Kaya ise yaptığı konuşmada, Trabzon'un daha güzel bir kent olması adına mücadele edeceklerini belirterek, "Gecemizi gündüzümüze katarak Trabzon'umuza hizmet edeceğiz. Bizlerden kimse huzursuzluk, kavga beklemesin. Biz el birliğiyle parti ayrımı gözetmeksizin Trabzon'un evlatları olarak bu şehrin daha yaşanabilir, daha güzel bir kent olması adına mücadele edeceğiz. Parti rozetlerimiz bir kenara çıkartarak Trabzonlu hemşehrilerimizin emrinde olacağız" şeklinde konuştu.

Murat Zorluoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu açıkladı, görevi devretti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslimi için tören düzenlendi. Murat Zorluoğlu, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e törenle koltuğunu devretti. Devir teslim törenine çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Törende konuşan Murat Zorluoğlu, Trabzon'da önemli projeler yaptıklarını kaydederek, "İnşallah devraldıkları bu hizmet bayrağını ben inanıyorum çok daha ileri noktalara taşıyacak ve Trabzon'umuzda başlayan bu hizmet atağını daha da arttırarak devam ettirecektir. Nerede olursam olayım, hangi görevde olursam olayım kendisine her zaman destek ve yardım olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Önemli projeler yaptık. Trabzon'da son 5 yılda yerel hizmetler anlamında çehresini değiştiren ve büyük değişim ve dönüşümü ortaya koyan büyük projeler gerçekleştirdik. Trabzon'un ihtiyacı bitmez" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'ni devrederken borcumuz 1.6 milyar lira"

Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 1.6 milyar lira olduğunu açıklayan Zorluoğlu, "Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın diye büyükşehir belediye başkanlığımızın borç durumu açıklamak istiyorum. 2019 yılında devraldığımızda büyükşehir belediyesinin borcu yaklaşık 300 milyon liraydı. 2019 yılı bütçemizin yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyordu. Şimdi devrederken borcumuz 1.6 milyar lira. Ancak bu borç 2024 yılı bütçemizin yaklaşık yüzde 21'ine tekabül ediyor. Enflasyon eklenmek suretiyle bakıldığında borç stokunun artmadığını da memnuniyetle ifade edeyim. Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında Trabzon en az borcu olan belediyelerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Yarından tezi yok, Bismillah diyerek çalışmaya başlayacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada, yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını dile getirerek, "Ben bu saatten sonra bize oy versin vermesin tüm Trabzonluların iradesi başımız gözümüz üstünedir. Çok saygıdeğer bir iradedir. Artık bundan sonra bütün Trabzonluların belediye başkanı olarak bugün Bismillah diyerek vazifeye başlayacağız. Cenab-ı Allah çıktığımız bu hizmet yolculuğunda bizlere mahcup eylemesin. İnşallah yeni dönemde daha güzel hizmetlerle beraber şehrimize daha güzel bir şehir haline getirmek için çabanın içerisinde olacağız. Yarından tezi yok Bismillah diyerek çalışmaya başlayacağız. Bu işler çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON