Trabzon'da HÜDA PAR standı açanlar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Trabzon'da HÜDA PAR standı açanlar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

04.05.2023 19:44

Trabzon'daki Kahramanmaraş Caddesi'nde stant açan HÜDA PAR'lılar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Trabzon'daki Kahramanmaraş Caddesi'nde stant açan HÜDA PAR'lılar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Esertürk, "Ben Trabzonluyum, Türk oğlu Türk'üm. Lütfen bunu buradan kaldırın. Türklüğe hakaret edenleri, Türk bayrağına karşı gelenleri kaldırın" diyen bir vatandaşa, "Hesap sorar gibi geldiniz. Tekrar ediyorum, hiçbir siyasi parti burada operasyon yapmasın. Trabzon halkı içerisinde lütfenli konuşmayın. Anayasa'yı okudunuz mu hiç" yanıtını verdi.

HÜDA PAR, bugün Trabzon'daki Kahramanmaraş Caddesi'nde seçim standı açtı. Standının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyup "Gaffar Okan" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

Emniyet güçleri standın etrafında güvenlik önlemleri aldı. Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, olayın yaşandığı yere gelerek vatandaşları sakinleştirmeye ve olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

"BİZ HERKESİ KORURUZ"

Bir vatandaş, Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'e, HÜDA PAR'lıları kastederek "Neden koruma gereği duyuyorsunuz" diye sordu. Ertürk, "Biz herkesi koruruz. Seni de koruruz, onu da koruruz. Biz, Anayasa'ya ve kanunlara, seçim döneminde 298 sayılı Kanun'a göre hareket ederiz" yanıtını verdi.

"ANAYASA'YI OKUDUNUZ MU HİÇ"

Başka bir vatandaş ise Esertürk'e, "Ben Trabzonluyum, Türk oğlu Türk'üm. Lütfen bunu buradan kaldırın. Türklüğe hakaret edenleri, Türk bayrağına karşı gelenleri kaldırın" dedi. Esertük, vatandaş "Siyasi kimliğiniz var mı? Herhangi bir partiye üye misiniz" diye sordu. Vatandaş ise "Üyeyiz tabii" yanıtını verdi. Ertürk, vatandaşa, "Hangi siyasi partiye üyesiniz" sorusunu yöneltti. Vatandaş ise "Çok önemli mi siyasi parti üyeliğim" diye sitem etti. Esertürk, "Çünkü neden? Hesap sorar gibi geldiniz. Tekrar ediyorum, hiçbir siyasi parti burada operasyon yapmasın. Trabzon halkı içerisinde lütfenli konuşmayın. Buradaki insanların ruhu ve bedeni üzerinden operasyon yapıyorsun. Anayasa'yı okudunuz mu hiç? Temel hak ve hürriyetler ile ilgili kısımları okudunuz mu? Gelip burada ahkam kesip milletin üzerinden operasyon yapamazsınız" dedi.

"TRABZON HALKI ŞİDDETİN HER ZAMAN KARŞISINDA OLMUŞTUR"

Esertürk, başka bir vatandaşa hitaben de "Birisi suç içerikli bir cümle kuruyor ve bunu ifade ediyorsa bunu devlet ve sizler de tespit eder ve kaydeder, bununla alakalı siz suç duyurusunda bulunursunuz. Biz de yasal işlem yaparız. Biz, suça bakarız, suçluya değil. Suçlu olanın kimliği, memleketi, bunların hiç birisi önemli değil. Ben size şunu söyleyeyim; hiç kimse Trabzon'un gerçekten güzel duyguları ile böyle şeyler düşünmesin. Trabzon'a kimse zarar veremez. Trabzon halkı şiddetin her zaman karşısında olmuştur. Düşünceleri tartışabilir" diye konuştu.

HÜDA PAR, yaşanan gerginliğin ardından standını kapattı.

Kaynak: ANKA
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Hizb-i İslami Partisi, Kahramanmaraş, Trabzon, Politika, Son Dakika

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