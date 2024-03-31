Trabzon\'da oy kullanma işlemi başladı

Politika

Trabzon'da oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'dan itibaren başladı

TRABZON - Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde il genelinde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti.

Trabzonlular "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanmak üzere sandık başına giderken, oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Öte yandan Trabzon'da seçim dolayısıyla il genelinde 2 bin 384'ü polis, bin 351'i jandarma ve 12'si Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 747 güvenlik personeli seçimin güvenli bir şekilde yapılması için görev yapacak.