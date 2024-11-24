Trafik Denetimlerinde 462 Bin Ceza Kesildi - Son Dakika
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Politika

Trafik Denetimlerinde 462 Bin Ceza Kesildi

14-21 Kasım'da 2,9 milyon araç denetlendi, 462 bin 324 araca ceza uygulandı.

24.11.2024 19:03
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Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324'üne ceza

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini ve 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Denetimlerinde 462 Bin Ceza Kesildi - Son Dakika

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