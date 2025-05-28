Trafik Kanunu Değişikliği TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trafik Kanunu Değişikliği TBMM'de Görüşüldü

28.05.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan 36 maddelik kanun teklifini inceledi.

TBMM Adalet Komisyonu, 36 maddelik Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer'in ilk imzacıları olduğu 36 maddelik Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, komisyonun titiz ve detaylı çalışmalarıyla adalet sisteminin daha da güçlenmesine önemli katkılarda bulunduklarını söyleyerek, "Bugün gündemimizi aldığımız kanun teklifi de yine bu doğrultuda 2025 yılında yayınlanan 4. Yargı Reformu Stratejisi dikkate alınarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu strateji belgesinde ceza adaleti sisteminin caydırıcılığının arttırılması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Bu kapsamda belirlenen faaliyetler arasında trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımlarının caydırıcılık ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların sürücü belgesinin geri alınması dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması ve ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kanun teklifinin trafik güvenliğinin arttırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu teklifin amacı trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığını arttırmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, uygulamada karşılaşılan maksat kısmını gidermektir. Trafik güvenliği istisnasız 86 milyon vatandaşlarının hayatını doğrudan etkileyen hayati bir konudur. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma sayılarını arttırırsa toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Özellikle şunu belirtmek isterim ki trafik güvenliği bir kamu güvenliği meselesidir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetmektedir. Tüm ülkeler trafik kazalarını en aza indirmek için de büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu konuda size birkaç sayısal bildirim vermek istiyorum. Ülkemizde 2002 yılında 66 milyon nüfus, 9 milyon kayıtlı araç varken 9 bin 172 ölüm gerçekleşmiştir. 2024 yılında, geçen sene son belirlemelere göre nüfusumuz 86 milyon, araç sayımız 31 milyon, 6 bin 351 ölümlü kaza meydana gelmiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

tbmm adalet komisyonu, Güvenlik, Politika, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Kanunu Değişikliği TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
21:14
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
20:03
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
19:57
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
19:40
Fast-food restoranında skandal Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
19:32
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 16:55:12. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Kanunu Değişikliği TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.