Trafik Kanunu Değişikliği TBMM'de Görüşüldü

TBMM Adalet Komisyonu, 36 maddelik Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer'in ilk imzacıları olduğu 36 maddelik Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, komisyonun titiz ve detaylı çalışmalarıyla adalet sisteminin daha da güçlenmesine önemli katkılarda bulunduklarını söyleyerek, "Bugün gündemimizi aldığımız kanun teklifi de yine bu doğrultuda 2025 yılında yayınlanan 4. Yargı Reformu Stratejisi dikkate alınarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu strateji belgesinde ceza adaleti sisteminin caydırıcılığının arttırılması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Bu kapsamda belirlenen faaliyetler arasında trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımlarının caydırıcılık ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların sürücü belgesinin geri alınması dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması ve ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kanun teklifinin trafik güvenliğinin arttırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu teklifin amacı trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığını arttırmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, uygulamada karşılaşılan maksat kısmını gidermektir. Trafik güvenliği istisnasız 86 milyon vatandaşlarının hayatını doğrudan etkileyen hayati bir konudur. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma sayılarını arttırırsa toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Özellikle şunu belirtmek isterim ki trafik güvenliği bir kamu güvenliği meselesidir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetmektedir. Tüm ülkeler trafik kazalarını en aza indirmek için de büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu konuda size birkaç sayısal bildirim vermek istiyorum. Ülkemizde 2002 yılında 66 milyon nüfus, 9 milyon kayıtlı araç varken 9 bin 172 ölüm gerçekleşmiştir. 2024 yılında, geçen sene son belirlemelere göre nüfusumuz 86 milyon, araç sayımız 31 milyon, 6 bin 351 ölümlü kaza meydana gelmiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA