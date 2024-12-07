Trafik Sigortası Fiyat Farkları Mağdur Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trafik Sigortası Fiyat Farkları Mağdur Ediyor

TESK Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortasında fiyat birliği sağlanmalı ve mağduriyet önlenmeli.

07.12.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart" dedi.

"Sigorta fiyatları şirketlerin insafına bırakılmamalı"

Zorunlu trafik sigortalarında norm birliğinin sağlanarak taban ve tavan fiyat uygulaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elbette sigorta şirketleri, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediklerini ve bu durumun karlılıklarını etkilediğini söylüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Bu, kasko sigortası gibi isteğe bağlı değildir. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Vatandaş ise haklı olarak, 'Beş yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var' diyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında bir norm birliğinin sağlanması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100'e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez. Zaten adı üstünde, zorunlu trafik sigortası. Eğer kasko sigortası olsaydı, insanlar ister yaptırır, ister yaptırmazdı. Ancak burada durum farklı. Enflasyon oranlarının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanıyor ve bu artış katlanarak büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

"Fiyatlar hızla yükselirken vatandaşın rahatsızlığı artıyor"

Karayollarında seyreden tüm araçlar için bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zorunlu trafik sigortası, artık vatandaş için ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların makul bir tarifeye çekilmesi gerekiyor. Kasko ve diğer poliçelerde, sigorta şirketleri kendi kriterlerine göre poliçe düzenleyebilir; bu, vatandaşın tercihine bağlıdır. Ancak zorunlu trafik sigortasında böyle bir serbestlik olamaz. Ticari veya özel araçlar, kara yollarında seyreden tüm taşıtlar için bu problem giderek büyüyor. Fiyatlar hızla artarken, vatandaşlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor. Bu sorun mutlaka çözülmelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Politika, Ekonomi, Sigorta, trafik, Finans, Hukuk, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Sigortası Fiyat Farkları Mağdur Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik Sigortası Fiyat Farkları Mağdur Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.