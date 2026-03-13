Trakya İçin Acil Su Yönetimi Önlemleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Artık Trakya'yı bir bütün olarak, belki de İstanbul'la birlikte planlayarak buranın su yönetimi konusunda Devlet Su İşleri'nin acil biçimiyle önlemler alması gerekir. Trakya'yı artık her yıl Meriç Nehri'nin, Tunca Nehri'nin taşması ve sonrasında binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalması gibi bir durumdan da hızla kurtarmak gerekir" dedi.

CHP, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi. Bir otelde yapılan çalıştaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, Kırklareli milletvekilleri Vecdi Gündoğdu, Fahri Özkan, Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkanları ve bölgedeki parti yöneticileri katıldı.

'BELEDİYELERİNİ BÜYÜTTÜKLERİNİ GÖRÜYORUZ'

Çalıştayda konuşan Gökan Zeybek, partinin sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarına Çorlu'da devam ettiğini söyledi. Toplantıların ana amacının, CHP'li belediyeler arasında deneyim paylaşımında bulunmaları olduğunu söyleyen Zeybek, "Neyi deneyeceğiz burada? Neyi paylaşacağız? Biraz önce belediye başkanımız ifade etti; TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de yüzde 3'lük bir büyüme var. Enflasyon rakamlarına göre de yüzde 30 civarında bir enflasyon var. Burada bulunan değerli belediye başkanlarım ve Türkiye'de yönetimde bulunan belediye başkanlarımızın bütçe hedeflerine baktığımızda enflasyonun yıllık artışı ve Türkiye'nin büyüme hızının üzerinde performans gösterdiklerini, kaynak yarattıklarını, gelir arttırıcı önlemlerle birlikte belediyelerini büyüttüğünü görüyoruz" dedi.

'SU KONUSUNDA STRATEJİK PLANLAMA YAPILMALI'

Zeybek, "Başta Trakya ve Çanakkale nüfusu artan illerimiz. Buralar, Türkiye'nin hem tarımsal ve hayvancılık anlamında önemli üretim merkezleri olduğu gibi giderek sanayinin de ağırlıklı olarak başta Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Lüleburgaz şimdi Büyükkarıştıran benzer ilçelerimizde de giderek sanayinin büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz. Ama şu gerçeği unutmamak gerekir; Trakya, su fakiri bir bölgedir. Trakya toplam su üretimiyle, buranın ihtiyacı olan su ile yapılmış olan sanayi tesisleri, tarımsal üretimin ihtiyacı olan su ve yeni oluşturulan organize sanayi bölgeleriyle ilgili de stratejik planlamanın mutlaka yapılması gerekir. Artık Trakya'yı bir bütün olarak, belki de İstanbul'la birlikte planlayarak buranın su yönetimi konusunda Devlet Su İşleri'nin acil biçimiyle önlemler alması gerekir. Trakya'yı artık her yıl Meriç Nehri'nin, Tunca Nehri'nin taşması ve sonrasında binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalması gibi bir durumdan da hızla kurtarmak gerekir. Bir yanda Ergene Nehri'ndeki çevre kirliliğini azaltmak konusunda önlem almayan iktidarın, aynı zamanda pek çok atık üreten sanayinin de bölgeye gelmesi konusunda çok daha dikkatli ve yol gösterici ve engelleyici olması gerekir" diye konuştu.

YÜCEER: YER ALTI SUYU KULLANIYORUZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekti. Yüceer, "Sanayi baskısıyla, su kriziyle, kırsalı ayakta tutmanın mücadelesiyle, çevresel tahribatı sınırlamaktaki şu anda bir nükleer santral tehdidi altında Trakya'mız. Bu kadar çevre sorunu yaşayan, bu kadar su krizi yaşayan, bu kadar kuraklıkla mücadele eden, yüzey suyumuz yok; biliyorsunuz. Yer altı suyu kullanıyoruz şu an. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ, yüzde 88 kaynaklarımız yer altı suyu. Her yıl sondajımız derine iniyor, 300-400 metreleri görmüş durumdayız. Kontrolsüz bir tüketim var " dedi.