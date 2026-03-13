Trakya İçin Acil Su Yönetimi Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya İçin Acil Su Yönetimi Önlemleri

13.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trakya'nın su yönetimi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Artık Trakya'yı bir bütün olarak, belki de İstanbul'la birlikte planlayarak buranın su yönetimi konusunda Devlet Su İşleri'nin acil biçimiyle önlemler alması gerekir. Trakya'yı artık her yıl Meriç Nehri'nin, Tunca Nehri'nin taşması ve sonrasında binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalması gibi bir durumdan da hızla kurtarmak gerekir" dedi.

CHP, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi. Bir otelde yapılan çalıştaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, Kırklareli milletvekilleri Vecdi Gündoğdu, Fahri Özkan, Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkanları ve bölgedeki parti yöneticileri katıldı.

'BELEDİYELERİNİ BÜYÜTTÜKLERİNİ GÖRÜYORUZ'

Çalıştayda konuşan Gökan Zeybek, partinin sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarına Çorlu'da devam ettiğini söyledi. Toplantıların ana amacının, CHP'li belediyeler arasında deneyim paylaşımında bulunmaları olduğunu söyleyen Zeybek, "Neyi deneyeceğiz burada? Neyi paylaşacağız? Biraz önce belediye başkanımız ifade etti; TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de yüzde 3'lük bir büyüme var. Enflasyon rakamlarına göre de yüzde 30 civarında bir enflasyon var. Burada bulunan değerli belediye başkanlarım ve Türkiye'de yönetimde bulunan belediye başkanlarımızın bütçe hedeflerine baktığımızda enflasyonun yıllık artışı ve Türkiye'nin büyüme hızının üzerinde performans gösterdiklerini, kaynak yarattıklarını, gelir arttırıcı önlemlerle birlikte belediyelerini büyüttüğünü görüyoruz" dedi.

'SU KONUSUNDA STRATEJİK PLANLAMA YAPILMALI'

Zeybek, "Başta Trakya ve Çanakkale nüfusu artan illerimiz. Buralar, Türkiye'nin hem tarımsal ve hayvancılık anlamında önemli üretim merkezleri olduğu gibi giderek sanayinin de ağırlıklı olarak başta Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Lüleburgaz şimdi Büyükkarıştıran benzer ilçelerimizde de giderek sanayinin büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz. Ama şu gerçeği unutmamak gerekir; Trakya, su fakiri bir bölgedir. Trakya toplam su üretimiyle, buranın ihtiyacı olan su ile yapılmış olan sanayi tesisleri, tarımsal üretimin ihtiyacı olan su ve yeni oluşturulan organize sanayi bölgeleriyle ilgili de stratejik planlamanın mutlaka yapılması gerekir. Artık Trakya'yı bir bütün olarak, belki de İstanbul'la birlikte planlayarak buranın su yönetimi konusunda Devlet Su İşleri'nin acil biçimiyle önlemler alması gerekir. Trakya'yı artık her yıl Meriç Nehri'nin, Tunca Nehri'nin taşması ve sonrasında binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalması gibi bir durumdan da hızla kurtarmak gerekir. Bir yanda Ergene Nehri'ndeki çevre kirliliğini azaltmak konusunda önlem almayan iktidarın, aynı zamanda pek çok atık üreten sanayinin de bölgeye gelmesi konusunda çok daha dikkatli ve yol gösterici ve engelleyici olması gerekir" diye konuştu.

YÜCEER: YER ALTI SUYU KULLANIYORUZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekti. Yüceer, "Sanayi baskısıyla, su kriziyle, kırsalı ayakta tutmanın mücadelesiyle, çevresel tahribatı sınırlamaktaki şu anda bir nükleer santral tehdidi altında Trakya'mız. Bu kadar çevre sorunu yaşayan, bu kadar su krizi yaşayan, bu kadar kuraklıkla mücadele eden, yüzey suyumuz yok; biliyorsunuz. Yer altı suyu kullanıyoruz şu an. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ, yüzde 88 kaynaklarımız yer altı suyu. Her yıl sondajımız derine iniyor, 300-400 metreleri görmüş durumdayız. Kontrolsüz bir tüketim var " dedi.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Gökan Zeybek, İstanbul, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Trakya İçin Acil Su Yönetimi Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:14:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Trakya İçin Acil Su Yönetimi Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.