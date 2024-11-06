Trump 198, Harris 99 Delege İle Seçimde Önde

Politika

ABD'de başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 198 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçiminde 45 eyalette oy sayımı devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah ve Wyoming'de seçimi kazanarak, 198 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 99 delege sayısına ulaştı.

Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi olacak.

Salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da oy verme işlemi 2 saat uzatıldı

Salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması beklenen oy verme işlemi teknik arıza nedeniyle 2 saat uzatıldı.

Seçimde, Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak.

Milwaukee'de yaklaşık 30 bin oy yeniden sayılacak

Wisconsin eyaletinde yer alan Milwaukee'de posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacak. Milwaukee Şehir Sözcüsü Jeff Fleming, yaklaşık 30 bin oyun, oy sayım makinalarında yaşanan sorundan dolayı hata olmaması amacıyla yeniden sayılacağını açıkladı. - WASHINGTON