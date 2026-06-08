Trump: Ateşkes İstiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamasında, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON