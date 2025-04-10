Trump: Gazze\'deki esirleri geri getirmeye yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki esirler konusunda İsrail ve Hamas ile görüştüklerini belirterek, "Onları geri getirmeye yakınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetimde şeffaflık yaklaşımı çerçevesinde basına açık olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabine toplantısı, ABD yönetiminin ticaret savaşı endişelerine neden olan vergiler konusunda ani bir politika değişikliğine giderek dünya genelindeki onlarca ülkeye yönelik ağır gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya alma kararının ardından geldi.

Kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada Trump, vergi politikasının "bir geçiş maliyeti olacağını" ve "geçiş sürecinde problemler yaşanmasını beklediğini" itiraf etti. ABD'yi korumaya yönelik olarak uygulanan vergilerin ABD'ye her gün 2 milyar dolar gelir kazandırdığı açıklamasını yineleyen Trump, "Çok iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Bazı göçmenlerin sınır dışı edilme süreçleri yavaşlatılacak

Trump, Beyaz Saray'ın yasal statüye sahip olmayan fakat ABD'deki çiftliklerin ve otel işletmelerinin iş gücü ihtiyacı için gerekli olan bazı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme süreçlerini yavaşlatacağını açıkladı. Trump, "Çiftçilerimiz, otellerimiz ve biliyorsunuz genel olarak insanlara ihtiyaç bulunan çeşitli yerlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Onlar için bu süreci yavaşlatacağız ve nihayetinde onları geri getireceğiz. Şimdi giderler ama yasal işçi olarak geri dönecekler" dedi.

"Haftada 2 bin 500 genç insan hayatını kaybediyor"

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna'da Çin askerlerinin bulunmasına ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuyu inceliyoruz. Fakat bunun ötesinde, biz bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Rusya ve Ukrayna tarafından haftada 2 bin 500 genç insan hayatını kaybediyor. Bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz ve ilerleme kaydediyoruz diye düşünüyorum" dedi.

"Gazze'deki esirleri geri getirmeye yakınız"

Gazze'ye de değinen Trump, Gazze'de halen 59 esir bulunduğunu ve bunlardan sadece 24'ünün hayatta olduğunu ifade etti. ABD'nin esirler konusunda İsrail ve Hamas ile görüştüğünü ve ilerleme kaydettiğini ifade eden Trump, "Onları geri getirmeye yakınız" dedi.

Anlaşma sağlanamazsa, vergiler olduğu şekliyle yürürlüğe girecek

Trump, ABD'nin 90 günlük ara sürecinde ticaret ortaklarıyla anlaşma sağlayamaması halinde vergilerin olduğu şekliyle yürürlüğe gireceğini söyledi. Konuya ilişkin bir soruya Trump, "Eğer yapmak istediğimiz anlaşmayı yapamazsak öyle olacak. Her iki taraf için de iyi olan bir anlaşma yapmamız gerekir. Her iki taraf için de iyi olmalı, aksi takdirde eski duruma geri döneriz" dedi.

Trump, diğer yandan 90 günlük aranın uzatılması ihtimalini de reddetmedi. Konuya ilişkin bir soruya Trump, "Ne olacağını göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Trump, Çin hariç diğer ülkelere yönelik yeni vergileri askıya almıştı

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da tüm ülkelere yüzde 10'luk temel gümrük vergisi ve bazı ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı vergi oranları uygulamaya koymuştu. Dün Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 54'ten yüzde 125'e çıkaran Trump, 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirtmiş ve gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. - WASHINGTON