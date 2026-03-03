Trump, Hürmüz Boğazı\'nda Güvenlik Talimatı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesindeki deniz ticaretinin güvenliğinin desteklenmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misilleme adımları sonrasında Hürmüz Boğazı ile Körfez bölgesinde deniz ticaretine yönelik artan güvenlik risklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'na (DFC) bölgedeki deniz ticaretinin güvenliğinin desteklenmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında, "Çok makul bir maliyet karşılığında başta enerji sevkiyatı olmak üzere Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ne olursa olsun ABD küresel enerji akışının kesintisiz sürmesini sağlayacaktır. ABD, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüdür. İlave adımlar atılacaktır" dedi. - WASHINGTON